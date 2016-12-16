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Пять объектов для учреждений культуры начнут строить в 2017 году в Иркутской области

В 2017 году начнется строительство пяти объектов для учреждений культуры в муниципальных образованиях Иркутской области. Это дом культуры на 210 мест с библиотекой в п. Залари, дом культуры на 100 мест в п. Андрюшино Куйтунского района, дом культуры в п. Забитуй Аларского района, здание районного архива с. Ербогачен Катангского района, а также будет проведена реконструкция детской художественной школы в Тулуне. Об этом заявила министр культуры и архивов Иркутской области Ольга Стасюлевич.

- Много лет не могли начать строить учреждения культуры, хотя общая потребность в них очень велика. Многие дома культуры находятся в аварийном и ветхом состоянии, где-то их нет совсем. Проблема связана с тем, что те проекты, которые наработали наши муниципальные образования, в корне отличаются от существующих в России. При этом типовых проектов, которые подошли бы нашему региону, нет. У нас особые условия – сейсмическая зона и погодные условия. Многие из проектов, разработанных в муниципальных образованиях Иркутской области очень дорогие – стоят 80-100 млн. рублей, поэтому Министерство культуры страны их не поддерживает. Сегодня у нас есть два проекта, которые подходят под все параметры, включая федеральные, в 2017 году мы начнём строительство, – рассказала Ольга Стасюлевич.

Также министр напомнила, что в октябре 2015 году было начато возведение центра культурного развития в Киренске. Планировалось, что оно будет открыто в середине октября. Однако сроки сдачи были отложены. У заказчика строительства - администрации Киренска, которая сменилась после выборов в сентябре, возникли сложности с подрядчиками. Организация ООО «Байкалрегионстрой» не выдерживала сроки поставки основных материалов на протяжении всего времени возведения здания. Это связывали с большой удаленностью города от крупных промышленных центров Иркутской области и общей экономической ситуацией, в частности, повышением цен на отдельные виды оборудования, предусмотренные проектом. Замечания у заказчика возникали и к проектировщику объекта ООО «Вестлайн», центральный офис которого расположен в Иркутске, что существенно затрудняло своевременное внесение изменений в необходимую документацию. Всё это привело к задержке сроков сдачи объекта.

В 2016 году в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий» удалось приступить к строительству еще одного объекта – дома культуры в п. Железнодорожный Усольского района. На сегодняшний день получено разрешение на строительство, подготовлена площадка, вырыт котлован, идут работы по устройству фундамента. Объект должны сдать в эксплуатацию через год.

Наличие незавершённого объекта не позволило Иркутской области получить софинансирование из федерального бюджета на строительство новых объектов культуры по государственной программе Иркутской области «Развитие культуры» на 2014-2018 годы и федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий». Поэтому начатое строительство Дома культуры в посёлке Железнодорожный Усольского района в 2017 году будет осуществляться только за счет средств областного и местного бюджетов, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.