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Продажи электронных билетов на ВСЖД выросли почти на четверть

За 11 месяцев 2016 года количество билетов, реализованных с помощью глобальной информационной сети Интернет составило 535 тыс., тогда как в 2009 году, когда услуга была введена, за аналогичный период было продано всего около 23 тыс электронных билетов. Рост популярности к прошлому году составил 41 %.

Всего в поезда дальнего следования на ВСЖД с января по ноябрь текущего года было продано более 2,3 млн билетов. Таким образом на ВСЖД практически каждый 4-й проездной документ оформлен через Интернет.