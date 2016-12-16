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Примсоцбанк назван одним из самых надежных банков России

По версии рейтинга портала Сравни.ру «Рейтинг надежности 200 крупнейших банков» Примсоцбанк вошел во вторую группу надежности из семи, показав высокие финансовые результаты

Авторитетный интернет портал Сравни.ру опубликовал рейтинг надежности 200 крупнейших банков с учетом финансовой отчетности и других критериев, распределив их на семь групп надежности – от более надежных к менее надежным. Данный рейтинг предназначен в первую очередь в помощь пользователям, юридическим и физическим лицам, которые выбирают надежный банк для финансового сотрудничества.

В данном рейтинге Примсоцбанк входит во вторую группу надежности. Как отмечается на портале Сравни.ру, во вторую категорию надежности «собраны банки, подконтрольные региональным властям, которые, в сущности, можно отнести к государственным, но с меньшей степенью надёжности…К этой же группе относятся «дочки» иностранных банков и компаний, банки крупных финансовых и финансово-промышленных групп, а также банки, показывающие наилучшие финансовые (и нефинансовые) показатели согласно нашей методике». Именно к числу последних и относится Примсоцбанк, показавший за прошедший год высокие финансовые результаты.

Стоит отметить, что в первую группу вошли в основном банки с государственным участием.

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