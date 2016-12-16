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Доходная часть областного бюджета 2016 года увеличена на 9,6 млрд рублей

Доходная часть бюджета Иркутской области на 2016 год утверждена сегодня в объеме 122,8 млрд рублей на 46-й сессии Законодательного собрания. По информации министра финансов региона Наталии Бояриновой, увеличение к ранее принятым параметрам составило 9,6 млрд рублей.

– Завершающее уточнение в текущем году связано с пересмотром доходного потенциала области, представленном 24 ноября управлением Федеральной налоговой службы по Иркутской области, – сообщила Наталия Бояринова.

Наибольшее увеличение налоговых и неналоговых доходов бюджета произошло за счет собираемости налога на прибыль организаций, по которому фискальные органы прогнозируют поступление дополнительных 6,9 млрд рублей. На 812 млн рублей повышен плановый показатель по налогу на доходы физических лиц. Налог на имущество организаций вырос на 552 млн рублей. Отмечен рост поступлений в областной бюджет за пользование природными ресурсами, госпошлины, платежей по наложенным штрафам и санкциям, а также по некоторым другим источникам доходов. Почти на 279,7 млн рублей увеличены безвозмездные поступления в областной бюджет.

Расходы бюджета текущего года увеличены на пять миллиардов рублей и составят 126,4 млрд рублей. По словам министра финансов области, основные подходы при распределении дополнительных доходов связаны с несколькими направлениями. Так, по поручению Губернатора Сергея Левченко 1,1 млрд рублей выделяется на то, чтобы уже в декабре полностью выплатить заработную плату педагогам и учителям дошкольных и общеобразовательных муниципальных учреждений за текущий месяц. На сбалансированность местных бюджетов дополнительно выделено 1,5 млрд рублей. На компенсацию выпадающих доходов ресурсоснабжающих организаций дается еще 674,1 млн рублей; на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства – почти 254 млн рублей; на господдержку сельхозтоваропроизводителей – 121,4 млн рублей. При этом уровень государственного долга Иркутской области сокращается на сумму около 4,6 млрд рублей – до 23,9 млрд рублей, дефицит бюджета уменьшается с 8,1 млрд до 3,5 млрд рублей.

Корректировки областного бюджета на 2016 год приняты на данной сессии в трех чтениях. Также депутаты Законодательного собрания единогласно приняли в третьем чтении и направили Губернатору для опубликования главный финансовый закон региона на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.