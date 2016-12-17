Новости

Карты рисков с указанием толщины льда и список действующих ледовых переправ составлены ГУ МЧС по Ирткутской области

В связи с наступлением холодов и активным ледообразованием на сайте Главного управления МЧС по Иркутской области размещены карты рисков на наиболее популярных у граждан акваториях Иркутской области с указанием толщины льда, а также список действующих ледовых переправ. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области, информация обновляется еженедельно. МЧС предупреждает: выезд на лёд водных объектов вне ледовых переправ опасен.

eg

Подписаться:

В связи с наступлением холодов и активным ледообразованием на сайте Главного управления МЧС по Иркутской области размещены карты рисков на наиболее популярных у граждан акваториях Иркутской области с...



464





/ СИА /