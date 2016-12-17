Иркутск намерен активнее участвовать в госпрограммах

Расширить присутствие областного центра в государственных программах по всем направлениям намерена администрация Иркутска. Об этом сообщил мэр города Дмитрий Бердников на встрече с журналистами. Он отметил, что поданы заявки на софинансирование в рамках 12 государственных программ Иркутской области и восьми государственных программ Российской Федерации. По его словам, при поддержке со стороны областного и федерального центра в период 2017-2019 годов возможно завершить строительство 22 объектов социальной сферы, в том числе школ, детских садов и ФОКов.

В 2017 году в рамках госпрограмм запланирована реализация второго этапа реконструкции канализационных очистных сооружений правого берега Иркутска, продолжение строительства, капремонт и ремонт автодорог общего пользования, в том числе реконструкция транспортной развязки на ул. Рабочего штаба и Ново-Ленинской объездной дороги, реконструкция путепровода на ул. Джамбула и другое. Прорабатывается возможность участия в мероприятиях приоритетных проектов РФ «Безопасные и качественные дороги» с 2017-2025 и «ЖКХ и городская среда», предусматривающих благоустройство и развитие городской среды и реконструкцию магистральных улиц, дорог местного значения, транспортных узлов города Иркутска и капитальный ремонт объектов улично-дорожной сети города Иркутска, сообщает пресс-служба администрации города Иркутска