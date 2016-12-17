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В Иркутске полицейские задержали подозреваемых в похищении человека

В Иркутске полицейские установили личности и задержали подозреваемых в похищении человека. В настоящее время следователи устанавливают мотивы совершенного противоправного деяния.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, вечером 24 ноября в одном из микрорайонов Иркутска двое мужчин заставили 22-летнего молодого человека сесть в их автомобиль, а затем увезли его в квартиру дома на улице Севастопольская. В этом жилище предполагаемые похитители незаконно удерживали потерпевшего в течение суток.

По данному факту Следственным комитетом России по Иркутской области возбуждено уголовное дело.