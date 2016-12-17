Международный джазовый фестиваль и шествие музыкантов пройдут в Иркутске в следующем году в рамках Дня города

Международный джазовый фестиваль под открытым небом с участием коллективов городов-побратимов, а также шествие музыкантов пройдут в Иркутске в следующем году в рамках Дня города. Возглавит эти мероприятия всемирно известный саксофонист Игорь Бутман. Об этом сообщил мэр областного центра Дмитрий Бердников на встрече с журналистами.

- В прошлом году мы открыли танцевальную площадку на острове Юность концертом Игоря Бутмана, - отметил глава города. – В следующем году эта площадка также будет задействована под проведение концертов.

Кроме того, в следующем году в Иркутске пройдут циклы мероприятий, посвященных 80-летию Приангарья, 80-летию со дня рождения Валентина Распутина и Александра Вампилова, а также 220-летию со дня рождения и 40-летию со дня канонизации святителя Иннокентия.

Кроме того, в честь 50-летия побратимских отношений Иркутска и японского города Канадзава наши зарубежные партнеры планируют провести в областном центре двухдневный Фестиваль японской культуры, сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.