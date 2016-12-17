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Почему рубль проигнорировал решение ЦБ РФ?

Российский финансовый рынок сегодня проигнорировал главное событие дня – решение российского Центрального банка оставить ставку на уровне 10%.



Нужно отметить, что данное решение ЦБ совпало с ожиданиями участников рынка, именно поэтому реакции на российских финансовых площадках мы не увидели. Важно, что Центробанк сохранил процентную ставку после того,

как Федрезерв пошел на очередное повышение ставки в прошедшую среду. Команда Эльвиры Набиуллиной продолжает действовать по ранее намеченному плану. ЦБ сохраняет жесткую денежно-кредитную политику и не снижает процентную ставку. Главная цель ЦБ, напомним, заключается в снижении инфляции. Однако по-прежнему остается вопрос: кому нужна низкая инфляция при отсутствии экономического роста?

На этом фоне в пятницу, на торгах Московской биржи курс доллара находится на отметке 61 рубль 55 копеек. Евро упал до уровня 64 рубля 40 копеек, индекс ММВБ держится в районе отметки 2230 пунктов, а котировки марки Brent торгуются в районе 54$ за баррель.



Вполне вероятно, что российский ЦБ в первом полугодии 2017 года как минимум один раз понизит процентную ставку. Что же касается дальнейшей судьбы рубля, то в среднесрочной перспективе мы наблюдаем нисходящий тренд валютной пары доллар/рубль, который, скорее всего, продолжится. Основным драйвером является позитивная динамика на нефтяном рынке после сделки ОПЕК о сокращении добычи. Однако в своем снижении курс доллара

ограничен психологическим уровнем в 60 рублей за одну единицу американской валюты.



Тем, кто рассматривает доллар/рубль как инструмент диверсификации своих валютных рисков или сбережений, мы рекомендуем присматриваться к покупкам в диапазоне от 60 до 61 рубля за одну единицу американской валюты. Вполне вероятно, нас в скором времени ждет возврат к торговле в районе 62-63 рубля за доллар. Однако учитывайте, что в случае продолжения роста нефти и падения курса доллара ниже отметки 60 рублей такие покупки утратят актуальность, и их придется закрывать с отрицательным результатом.



Что же касается более краткосрочных рекомендаций, то здесь мы рекомендуем присматриваться к покупкам от 61,30 или при попытках прорыва к отметке 60,80. Цели - 62,10 или 62,90. Рекомендуем также продавать при росте пары в район 62,90 или 63,50. Цели по продажам - 61,30 или 60,80.

Сейчас валютная пара торгуется в диапазоне от 61,30 до 62,10, и выход из этого диапазона вверх или вниз определит дальнейшие перспективы валютной пары на краткосрочный период.



Глеб Задоя, руководитель департамента аналитики АНАЛИТИКА Онлайн