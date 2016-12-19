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ИНК и японская компания JOGMEC иподписали Меморандум о взаимопонимании

16 декабря в Токио во время визита президента Российской Федерации Владимира Путина был подписан Меморандум о взаимопонимании между Японской национальной корпорацией по нефти, газу и металлам (JOGMEC) и обществом с ограниченной ответственностью «Иркутская нефтяная компания» (ООО «ИНК») с целью реализации будущих совместных проектов по геологоразведке. Подписи под документом поставили президент JOGMEC Кейсуке Куроки и председатель совета директоров ИНК Николай Буйнов.

Фото http://irkutskoil.ru

В рамках двух инициатив, предложенных лидерами Японии и России, а именно «Японо-Российского Плана Действий» (2003 г.) и «Инициативы по укреплению японо-российского сотрудничества в регионах Дальнего Востока и Восточной Сибири» (2007 г.), JOGMEC и ООО «ИНК» запустили совместную программу по геологоразведке в Восточной Сибири, создав два совместных предприятия (СП) в 2007 и 2009 годах.

За прошедшие девять лет оба СП провели большой объем геологоразведочных работ, были открыты 4 месторождения углеводородного сырья: нефтяное месторождение им. Бориса Синявского, Ичёдинское и Большетирское нефтяные месторождения, Токминское нефтегазоконденсатное месторождение. По результатам успешной реализации программы в 2013 г. JOGMEC пригласил частные японские компании для участия в проекте, и сегодня совместный проект между частными компаниями Японии и России продолжает работать, при этом JOGMEC по-прежнему оказывает этому проекту значимую финансовую и техническую поддержку. В настоящий момент СП направило в государственные органы пакет документов для перехода на стадию промышленной разработки наиболее перспективного – Ичёдинского месторождения. В 2016 г. на нем добудут 1 млн тонн нефти, план на 2017 – 1,3 млн тонн. Ожидается, что Ичёдинское месторождение перейдет на стадию промышленной разработки до конца 2016 г. Этот проект является отличным примером активного сотрудничества Японии и России.

JOGMEC и ООО «ИНК» намерены и дальше развивать конструктивное сотрудничество. В частности, стороны обсуждают создание нового совместного проекта в Восточной Сибири. JOGMEC и ООО «ИНК» ожидают, что этот Меморандум откроет новую страницу в истории сотрудничества компаний и внесет важный вклад в дальнейшее освоение месторождений углеводородного сырья в Восточной Сибири и обеспечение стабильных поставок энергоносителей в Японию.

Группа компаний ИНК (ГК ИНК) проводит геологическое изучение, разведку и добычу углеводородного сырья на 23 лицензионных участках в Восточной Сибири, включая Иркутскую область и Республику Саха (Якутия). В состав акционеров ГК ИНК входят Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), «Голдман Сакс Интернейшнл», а также российские юридические лица. ИНК является частной компанией. Количество сотрудников превышает 5 700 человек. В структуре ГК ИНК имеется своё буровое подразделение и подразделение, выполняющее капитальный ремонт скважин. С момента своего основания группа компаний демонстрирует выдающиеся результаты, такие как увеличение объема добычи нефти более чем в 250 раз. За время своей работы ГК ИНК добыла более 24 миллионов тонн нефти и газового конденсата, при этом объем ежемесячной добычи сегодня превышает 700 000 тонн. Головной офис находится в Иркутске. Председатель cовета директоров Н.М. Буйнов, генеральный директор М.В. Седых.