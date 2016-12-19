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Андрей Чибис: "За 100 млн рублей, кнаправленных на ремонт и модернизацию котельной «Водогрейная» в Вихоревке, можно было уже возвести новый теплоисточник"

Халатное отношение к своим обязанностям не должно оставаться безнаказанным и оргвыводы в отношении виновных лиц должны быть сделаны незамедлительно. Об этом заявил заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Андрей Чибис, который сегодня провел селекторное совещание в Иркутской области.

Подводя итоги своего рабочего визита в г. Вихоревку, Андрей Чибис отметил, что не стал бы дожидаться результатов расследования уголовного дела по срыву подготовки к проведению отопительного периода в этом муниципалитете.

Заместитель федерального министра указал, что за 100 млн рублей, которые в течение пяти последних лет были направлены из областного бюджета на ремонт и модернизацию котельной «Водогрейная» в Вихоревке, можно было уже возвести новый теплоисточник.

Подводя итоги проделанной работы, Андрей Чибис попросил Председателя Правительства Иркутской области Александра Битарова обратить внимание на работу министерства жилищной политики, энергетики и транспорта, организованную, по мнению замминистра Минстроя РФ, не самым эффективным образом. Кроме того, он посоветовал подготовить адекватную системную программу действий по модернизации водо- и теплоснабжения на территории Приангарья.

В протокол совещания было внесено, что резервная электрическая котельная в Вихоревке должны быть запущена к 25 декабря. К 26 декабря следует определиться с оператором, который возьмет на себя теплоснабжение города и справится с этой задачей. А к 1 марта на котельную «Водогрейная» должны быть поставлены новые котлы. Пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области пишет, что ремонтные работы в поселке Эдучанка должны быть завершены в течение недели, хотя уже несколько дней котельная соблюдает нормативный режим.