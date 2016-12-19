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Иркутскэнерго и РУСАЛ профинансировали создание ледового городка в Братске

В Братске в центре города приступили к созданию ледового городка. Тематикой ледяного творения стал год кино. Автором проекта является Иван Зуев, вошедший в этом году в число победителей городского фестиваля деревянных скульптур. Финансовую помощь в реализации проекта оказали ПАО «Иркутскэнерго» и Братский алюминиевый завод компании РУСАЛ.

Работы начали с сооружения каркаса для большой горки. По словам, председателя комитета по управлению Центральным округом Юрия Рыхлова, планируется, что в городке будет две зоны: для детей и для взрослых. Для маленьких братчан будет построен корабль, в котором сделают трехскатную детскую горку. Чтобы до нее добраться, нужно будет пройти сложный лабиринт. Для взрослых соорудят двухскатную ледяную горку. Также будет установлена чаша для катания на плюшках.

Видное место в городке займут ледовые фигуры со светодинамическим эффектом: Дед Мороз и Снегурочка, символ года – Петух, а также фигуры героев из сказок и мультфильмов.

Недалеко от елки будут установлены беседка любви и лавочка для влюбленных изо льда. Центральное место в городке занимает новогодняя светодинамическая ель, ее иллюминацию включили 12 декабря – в день города. Пресс-служба администрации города Братска сообщает, что подсветка ели будет работать ежедневно по вечерам с 17 до 23 часов. 31 декабря и 6 января ее включат до утра.

Праздничное открытие ледового городка состоится 27 декабря.