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Роман Стрельченко, генеральный директор ООО «Реал Сервис»: «Говорят, что за деньги счастья не купишь? Купишь, и еще как!»

19 декабря 2016

Роман Стрельченко, генеральный директор ООО «Реал Сервис» (Супермаркет развлекательных услуг), рассказал порталу SIA.RU о том, как один не оплаченный вовремя кредит изменил его мнение о работе крупных банков, почему с банками спорить бесполезно, как люди, сами того не осознавая, занимают деньги у себя из будущего и почему кризиса на самом деле нет.

Про банки. Когда в августе 2012 года я регистрировал компанию, и передо мной встала задача выбора банка, я обратился к Промсвязьбанку, потому что там были выгодные условия – первый год обслуживания бесплатный, удачное расположение офиса в центре города и хорошее отношение к клиентам.

Однако, сейчас каждый квартал в работе банка происходят изменения, с виду неприметные, но на выходе получается, что я имею услуги, которые изначально приобретал совершенно за другие деньги. Меня расстраивает постоянно увеличивающаяся стоимость обслуживания счета.

Поэтому я начал задумываться о смене банка. Альтернативных финансовых учреждений много, а мой бизнес не требует какого-то особого подхода, и для этого совершенно не нужен какой-то крупный или специальный банк. 

Присматриваюсь к банку «Авангард», но пока еще точно не решил. Но это ни в коем случае не будет популярный банк – с ними у меня отношения как-то не сложились. С «монстрами», вроде Сбербанка или ВТБ, довольно сложно работать, у них множество клиентов, и они не всегда всем уделяют достаточно внимания, на мой взгляд. Кроме того, вечная проблема парковки возле филиалов крупных банков. Вроде мелочь, но и этот фактор сыграл роль в пользу «Промсвязьбанка» при регистрации фирмы.

У меня своё агентство по организации мероприятий. А это не только свадьбы, корпоративы и прочее. Это еще и бизнес-встречи на Байкале, конференции, разного рода туристические услуги. К нам часто обращаются клиенты не из нашего региона.

Такие заказы подразумевают встречу, размещение гостей, транспорт, всю логистику, питание, экскурсии и развлекательную программу. В силу этого основные финансовые взаимодействия с заказчиком осуществляются по безналичному расчету. Да, в отличие от того же повсеместного Сбербанка, мне, клиенту Промсвязьбанка, приходится иногда ждать, пока пройдут платежи, но я стараюсь такие моменты с клиентом оговорить заранее, и это ни как не отражается на результате в целом.

Как физическое лицо, я имею карту Сбербанка, однако она зарегистрирована не на моё имя. Однажды я имел печальный опыт сотрудничества с ним. Все началось с обычного автомобильного штрафа суммой в 500 рублей, который я оплатил, но значительно позже положенного срока. Признаюсь, каюсь, виноват. Но судебные приставы почему-то это не учли этот факт, и в итоге все три моих счета в Сбербанке оказались заблокированы. Казалось бы, плёвое дело, берешь постановление о снятии ареста от судебного пристава и идешь в банк. Все решается в течение трех рабочих дней. Полгода я пытался исправить это недоразумение. Раз в неделю как на работу ходил и в банк, и к приставам – меня там уже в лицо знали. То у них менялся номер постановления, то они что-то теряли – полгода я не мог разблокировать свои счета. С тех пор не хочу никаких дел иметь со Сбербанком. Допускаю, что это частный случай и ни в коем разе не хочу умалить старания менеджеров и сотрудников банка, но «осадочек» о работе данной организации, как говорится, остался.

Про инвестиции. Вот во всех учебниках и умных книжках по экономике пишут, что нужно откладывать хотя бы 10% от заработка и через годы у вас на счету будет приличный капитал. В этом есть смысл, безусловно. Но я считаю, что это нужно делать не в нашей стране, где процент инфляции значительно выше тех дивидендов, которые вы получите за то, что банк распоряжался вашими деньгами. 

Нет никакой гарантии, что наше государство не вернет тебе твои деньги, пока ты не докажешь легальность своих доходов. Сейчас всё к этому идет, и это очень меня расстраивает. А как ты докажешь легальность доходов, если ты честно копил, откладывал 5-10 миллионов на протяжении 20 лет, например?

Но это, подчеркиваю, мое субъективное мнение, исходя из моего личного видения ситуации, и настоящие специалисты в этой в этой сфере могут со мной не согласиться.

Поэтому я стараюсь инвестировать в свой бизнес и сторонние долгосрочные проекты.

Про валюту. Я доверяю рублю! Какой валюте я еще должен доверять? Ведь я гражданин России, живу здесь и ежедневно пользуюсь нашими, отечественными, деньгами. В моей компании нет специального зарубежного оборудования, которое необходимо обслуживать за доллары или евро, так что от всевозможных скачков валют я не завишу. Меня интересует курс валют только тогда, когда я еду за границу.

Про кредиты. Кредитами пользовался, и еще как. Некоторый период своей жизни я плотно сидел «на игле» кредитования, как и многие жители нашей страны, к сожалению. Было даже такое, что брал два кредита одновременно у ВТБ 24, мне нужно было купить машину и оборудование для компании. Так получилось, что по одному кредиту у меня образовалась просрочка за июнь, и через полгода июньский платеж у меня не закрылся, хотя со всеми последующими всё было в порядке. А на июньский в геометрической прогрессии накрутились такие проценты, что я оказался должен банку совершенно нереальную сумму. Я находился в негодовании, пытался разобраться, восстановить справедливость, обращался к всевозможным юристам. В итоге пришел к выводу, что спорить с банком бесполезно, сам виноват, как говорится. Заплатил сполна. Такой бесценный опыт позволил мне в будущем отказаться от кредитов и заманчивых предложений по кредитным картам раз и навсегда.

Так я осознал, что банк – это огромная машина по оболваниванию населения, и, в принципе, это не проблема банка, это проблема населения, которое позволяет себя обманывать. Это ведь наш выбор – брать кредит или нет. А банк лишь преследует свои интересы, делает прибыль любыми возможными способами.

Вообще считаю, что если ты берешь кредит – ты занимаешь деньги не у банка. Ты занимаешь деньги у себя самого из своего будущего.

Про путешествия. Я обожаю нашу необъятную страну. В ней есть на что посмотреть, одной жизни не хватит. Никогда не был в Европе, да и не стремлюсь особо. Я не разделяю всеобщего восторга от посещения популярных туристических городов, созерцания традиционных достопримечательностей, больше ценю природные памятники.

И еще мне очень близка юго-восточная Азия: Монголия, Индия, Китай, Малайзия, Таиланд, Вьетнам. Мне интересно погрузиться в быт и культуру людей той страны, в которой нахожусь, знакомиться с местной кухней, передвигаться на местном транспорте, жить в лачугах у моря.

Хотелось бы посетить континенты с богатой природой – Австралию, Африку, Южную Америку съездить в Антарктиду.

Про траты. Говорят, что за деньги счастья не купишь? Купишь, и еще как! Деньги, как таковые счастья не приносят. Что толку, если у вас дома стоят два чемодана денег, а вы ими не пользуетесь? Деньги как раз и нужно тратить на то, что приносит вам счастье.

Я считаю, что задача каждого человека – быть счастливым, а деньги – это лишь материал, средство, которое помогает в этом. Кто-то тратит на дорогие вещи, а кто-то – на путешествия, это выбор каждого.

Не думаю, что на склоне лет мы будем вспоминать о том, как когда-то купили себе дорогую машину или кольцо с бриллиантами. Наверняка мы вспомним, в первую очередь о том, как проводили время с дорогими сердцу людьми, и об удивительных открытиях во время путешествий.

Про первые деньги. Я работал в «кузовном цехе», когда еще учился в школе. На релейном заводе, в цехе по изготовлению игрушечных грузовичков, со своим другом детства гнул маленькие кузовки из жести. Заработанные деньги отдавал маме и остатки тратил на всё подряд – на то же мороженое, например. В старших классах подрабатывал, снимая церемонии бракосочетания в ЗАГСе на видеокамеру.

Про кризис. Кризиса нет, как такового. У любого процесса, будь то экономика государства или жизнь отдельного человека, всегда есть подъемы и спады. Ничего не может расти и развиваться вечно – это закон природы, физики, если хотите. Кризис – он, в основном, в головах. Некоторые мои коллеги сетуют сейчас на отсутствие клиентов. Я не жалуюсь. Когда мне задают вопрос о количестве заказов, я всегда отвечаю так: «Меньше, чем хотелось бы, но больше, чем могло быть». Пусть это и не мои слова, но я полностью солидарен с автором: «Любой кризис – это время для роста и оптимизации своей деятельности».

Не важно, в какой сфере ты трудишься, но если у тебя проблемы с деньгами, то ни кризис, ни государство, в котором ты живешь и работаешь, тут ни при чем. 


/ СИА /



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Я хорошо отношусь к осознанно взятым кредитам. В свое время взяла машину дороже, чем планировала, за счет кредита. В этом году оформила ипотеку. Есть кредитная карта «Альфа-Банка» с беспроцентным кредитным лимитом на 100 дней – это очень удобно, по сути, беспроцентная рассрочка на три с лишним месяца.
 
Андрей Гончаренко, директор АН «Надежное»: «Если государство доверяет Сбербанку, то и я тоже» [23.11.2015]
"Знаю, что сейчас очень много интернет-приложений, мобильных приложений для работы с банком, со счетами, с кредитами, но я ими не пользуюсь. Наверное, у меня еще «дедовское» воспитание, и мне приятнее прийти в банк и побеседовать с живым человеком, нежели «на бегу» общаться с бездушным компьютером или банкоматом"
 
Юлия Яковлева, руководитель направления SMM и емейл-маркетинга диджитал-агентства «Медведев Маркетинг»: «Можно просто написать в Твиттер, и банк неведомым образом найдет тебя и позвонит сам» [16.11.2015]
Российской банковской систем я доверяю, но проверяю. Постоянно слежу за отзывами о банках, услугами которых пользуюсь. Что-то тревожное стараюсь уточнить у знакомых сотрудников банков.
 
Екатерина Макаренко директор культурно-досугового центра «Художественный»: «Узнаю банк не по рекламе, а делаю ‘проход ножками’» [09.11.2015]
Когда возникает вопрос, в каком банке брать кредит или с каким начать сотрудничество, то я не доверяю рекламе. Просто потому, что не верю в нее. Реклама у банков обманчива: пишут одно, под звездочкой другое, а на деле оказывается третье.
 
Николай Калинин, директор Агентства недвижимости «Панорама»: «Владимир Владимирович сказал, что в 2016 году мы будем жить хорошо. Если он так сказал, значит так и будет» [02.11.2015]
Кризис, конечно же, отразился довольно ощутимо: люди стали бояться вкладывать свои денежные средства в недвижимость. В связи с безработицей, с нестабильностью заработка люди не спешат тратиться на жилье. Например, семья снимает квартиру, а покупать свою не хочет, потому что это ипотека лет на 15-20, а на дворе кризис, неизвестно что будет с экономикой завтра, и, в случае чего, кредит никуда уже не денешь
 
Алексей Власевский, начальник IT-отдела Иркутского академического драматического театра им. Н.П. Охлопкова: «Земля – это лучший актив. Деньгами и металлом сыт не будешь» [26.10.2015]
Основная масса моих сбережений хранится в рублях, часть – в металлических счетах (серебро). Несмотря на то, что бумажное золото падает в цене, страны БРИКС наращивают свой золотой запас, поэтому иду вслед за трендом. Другая часть средств вложена в землю – в средства производства.
 
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Сейчас ситуация на рынке нестабильная, поэтому стараемся новые кредиты не брать, погашаем старые. Хотя варианты рассматриваем, но все зависит от конкретных ситуаций для привлечения кредитов. Если почувствуем, что вот оно, нужно, то получим.
 
Максим Хвостишков, директор ООО «Группа компаний «КлЁвер»: «Если планов выехать за границу нет, то лучше вообще не ввязываться в эту «игру» валют и все сбережения хранить в рублях» [27.07.2015]
Для хранения сбережений мы работаем только с проверенными федеральными банками. Тренд на сокращение количества банков в России заставляет анализировать ситуацию на банковском рынке и быть, как говорится, «в теме».
 
Анатолий Качанов, генеральный директор ООО «Diodtech»: «Один из моих главных принципов – не брать кредит на погашение другого кредита» [20.07.2015]
Я считаю, что кредиты – это нормальная вещь. При правильном финансовом планировании их может быть несколько, если, конечно, не брать их бездумно на любых условиях. Если все грамотно сделать, то это вполне может помогать и не обременять.
 
Антон Раменский, генеральный директор первого молодежного турагенства «HeyDayTour»: «Держать деньги в рублях не имеет смысла» [13.07.2015]
Банк должен ценить то, что ты пользуешься именно его услугами и отдаешь за них немалые суммы. Надежность тоже очень важна: мы живем в не самое спокойное время, когда закрываются не только магазины, но и банки.
 
Михаил Неустроев, кандидат экономических наук, доцент кафедры Информатики и Кибернетики БГУЭП, директор компании «Арт Флэш»: «Кредиты – это возможность пользоваться чем-то уже сейчас, жизнь коротка» [06.07.2015]
Расстраивают процентные ставки, однако всегда можно найти очень выгодное предложение по любому направлению кредитования. Главное всегда – читать мелкий шрифт на обороте предложения и оценивать свои риски.
 
Дмитрий Самсонов, генеральный директор ГК «ЕВРОПА»: «Кризис приостановил несколько наших девелоперских проектов, но и возможностей стало больше» [29.06.2015]
Инвестируем только в строительство и недвижимость, мы ее активно продаем, хорошо понимаем и достаточно контролируем ситуацию в этой сфере. Жилой сегмент недвижимости – самый перспективный для инвестирования. У нас есть несколько застройщиков, на которых мы можем положиться даже в сложные времена.
 
Александр Манаков, ведущий праздников в Иркутске: «Если идешь по жизни бодро и весело, то никакие ‘кризисы’ не страшны» [15.06.2015]
Долгое время я вообще не пользовался услугами банков – и не планировал. Но все чаще моим клиентам стало удобнее и проще совершать финансовые операции посредством банковских карт – и я пошел им навстречу. Так как 99% всех моих заказчиков – это пользователи карт Сбербанка, мой выбор пал именно на него.
 
Николай Копытов, управляющий рестораном Бизнес-отеля «Дельта»: «Перед Новым годом я закрыл все долги по кредитной карте и разрезал ее» [08.06.2015]
В прошлом году была у меня карта «Тинькофф». Перед Новым годом я по ней все долги закрыл и разрезал ее – потому что неизвестно было, что с рублем будет, что с долларом... В этом году мне уже Сбербанк предложил свою кредитную карту. Согласился – пусть будет. Я ее еще не активировал – просто пока лежит, на всякий случай.
 
Иван Вильчинский, программный директор радио «МСМ», шоумен: «Любой среднестатистический клиент – ‘ничто’ для банка, и отношение к нему полностью формальное» [01.06.2015]
Мое мнение, что российская банковская система еще далека от идеала. В первую очередь она не прозрачна для потребителя, и это самый главный минус.
 
Владимир Соколов, пианист, педагог, композитор, художественный руководитель театра-студии «Театр пилигримов»: «Я никогда не выбирал банки» [25.05.2015]
Я государственник. Нас обслуживает Сбербанк России. Соответственно, на карточки Сбербанка приходит зарплата. И за все эти годы у меня никогда ничего не менялось, потому что мне некогда было об этом думать. Я делал спектакли и писал музыку.
 
Павел и Юлия Соломатины, основатели школы живописи и рисунка «Да Винчи»: «Мы открывали школу в условиях кризиса в 2009 году» [18.05.2015]
Занятия живописью и рисунком помогают людям переключаться, отдыхать, развивать креативность, обогащать внутренний мир, что приводит и к материальному богатству. А курсы дизайна помогают нашим клиентам в кризис обрести новую специальность. Ставку делаем на вечное стремление людей к развитию, желанию совершенствоваться и не стоять на месте.
 
Сергей Мядзелец, директор Креативного Бюро «Сусами»: «Тараканьи бега Доллара, Евро, Рубля, Юаня – официально признанный вид ставок» [12.05.2015]
Во всём цивилизованном мире запрещены азартные игры, кроме отдельных зон. Но тараканьи бега Доллара, Евро, Рубля, Юаня – официально признанный вид ставок. Я не азартный человек. И я не доверяю любому процессу, который не контролирую. Все эти торги – это то же самое казино. Выигрывают только владельцы.
 
Игорь Бялоус, ведущий на радио МСМ, актер, шоумен: «Я буквально ‘подсел’ на ВТБ24 и при случае еще воспользуюсь их услугами» [05.05.2015]
Предложения по поводу кредитов поступали от разных банков, но самый маленький процент был у ВТБ24. Собственно, у этого банка я и взял автокредит. Мне очень понравилось отношение, как работают с клиентом, как оповещают. Они не надоедают, в отличие от других банков. Многих моих знакомых за три дня до выплаты уже начинают заваливать смсками: «Не забудьте, не забудьте, не забудьте». Такое недоверие к людям!
 
Александр Откидач, директор «Media Lab», организатор «Дня мыльных пузырей»: «Пока я инвестирую только в недвижимость и не жалею» [27.04.2015]
Пока я инвестирую только в недвижимость и не жалею. Квартира выросла в цене на 80%, гараж на 25%. Другой вопрос, что в кризисные времена чрезвычайно трудно ее быстро «скинуть», если есть такая необходимость.
 
Игорь Шихов, директор Иркутского филиала ООО «Оупен Бонус», бизнес-консультант: «Ножом можно салат нарезать, а можно убить. Так же и с кредитами: это просто инструмент» [20.04.2015]
Есть мнение у людей, которое, на мой взгляд, ошибочно. Принято считать, что ссудный процент – это зло, а банки на этом наживаются. Для многих это больная тема. Для меня, как человека, работающего в финансовой сфере, деньги – это просто инструмент, и банковские кредиты – тоже инструмент. Ведь ножом можно салат нарезать, а можно убить, так же и тут.
 
Павел Лабуренко, генеральный директор ООО «Кузьмиха-сервис» Автоцентр Кузьмиха (официальный дилер SsangYong – Иркутск): «Все кредитные организации – это кровожадные акулы, готовые сразу же наброситься на вас» [13.04.2015]
Как и многие бизнесы в России, мы также ощущаем на себе негативные последствия кризиса. Тем не менее, благодаря тому, что стратегия развития нашей группы компаний тесно увязана с финансовой стратегией, мы чувствуем себя достаточно уверенно. Это позволяет нам пройти кризисный период без потерь – это, как минимум, 2015-2016 годы, сохранив при этом свою финансовую устойчивость.
 
Екатерина Милюшис, директор магазина одежды «MeLove»: «Наш бизнес сильно зависит от курса иностранных валют, поэтому девальвация, безусловно, повлияла на нас» [06.04.2015]
Я по-прежнему доверяю Сбербанку, но для того чтобы запустить зарплатный проект у них, нужно иметь в штате как минимум 15 сотрудников, а на данный момент у нас подчиненных меньше. Вот тогда я и решила, что пора рассмотреть альтернативные варианты. Самым выгодным оказалось предложение Альфа-Банка.
 
Антон Баталин, директор по маркетингу ресторанного холдинга («Суши Студио», «Рассольник», «Румяново», «Антрекот»): «Жизнь научила меня ценить деньги: бывали времена, когда сидел буквально без копейки» [30.03.2015]
Я верю только в золото и недвижимость. Драгметаллы – это, конечно, очень медленные накопления, но даже если понемногу каждый месяц тратить с зарплаты на золото, к пенсии можно будет иметь килограмм. Вряд ли золото в будущем обесценится. Недвижимость требует больших вложений, но и «отбивает» их быстрее – объект можно сдавать в аренду, можно перепродать. А вырученные деньги вложить, например, в собственный бизнес.
 
Илья Константинов, саксофонист, участник дуэта «Jazztice»: «Стать клиентом Сбербанка заставила жизнь» [23.03.2015]
Надо доверять своей стране, доверять рублям. То, что произошло в последнее время, меня не очень беспокоит, потому что мы пережили уже несколько кризисов
 
Антон Амосов, индивидуальный предприниматель, риэлтерское агентство «Новый адрес»: «Жилая недвижимость, несмотря на кризис, все равно пользуется спросом» [16.03.2015]
Я считаю, что нашу банковскую систему надо реформировать, а рубль – срочно отвязать от нефтегазовой зависимости. Это позволит избежать излишних спекуляций на рынке и даст возможность отечественной промышленности работать на новом уровне.
 
Ольга Брайт, журналист: «Каждый банк имеет свой ‘характер’, и отношения с ними у меня завязались абсолютно разные» [10.03.2015]
Каждый банк имеет свой «характер», и отношения с ними у меня завязались абсолютно разные. Консервативный «Сбер» когда-то предложил моему работодателю зарплатный проект, и все решили за меня. Стабильный, но одновременно гибкий «ВТБ24» не стал перечеркивать заявку потенциального заемщика с неидеальной кредитной историей. А динамичному, сфокусировавшемуся на сервисе «Промсвязьбанку» я как начинающий предприниматель решила доверить расчетно-кассовое обслуживание. Не много ли банков? В самый раз, вот только бы пин-коды не перепутать.
 
Владимир Железных, бизнес-тренер, директор рекламного агентства «Пикстайм»: «Я рожден в кризис, это моя естественная среда» [02.03.2015]
Я начал получать деньги за тренинги и, по факту, вести бизнес в 2008-м, в период кризиса. Я рожден в кризис, это моя естественная среда. Сейчас страна переживает очередной кризис – и я планирую стартовать с новым бизнесом. Скорее всего – в «не сезон». Если получится выжить в таких условиях, то нам точно ничего не страшно.
 
Евгений Гришкевич, директор Мастерской интерьера «Ин-Тото» и организатор велогонок в Иркутске: «Ростовщики, которые делают деньги из воздуха, – это бич экономики» [24.02.2015]
Любой банк, который дает деньги в кредит, – по сути, ростовщик. Банки, правда, не только этим занимаются, поэтому против них я ничего не имею. Но я против ссудного процента. Ростовщики, которые делают деньги из воздуха, – это бич экономики. Их количество нужно уменьшать, кредиты должны быть доступны.
 
Екатерина Фереферова, директор кафе «Зелень»: «Идти некуда. У всех банков один и тот же ‘совок’» [16.02.2015]
К банковской чистке у меня отношение двоякое. Я не спорю, банков развелось очень уж много, но порой какой-нибудь маленький, захудалый банк относится к клиенту лучше, чем «акула бизнеса». И сервис там лучше, и ставки более привлекательные…
 
Роман Стрельченко, директор агентства «Супермаркет развлекательных услуг»: «Ни один банк не дал мне кредит, за что, кстати сказать, я им очень благодарен» [09.02.2015]
На данный момент у меня назрел вопрос о покупке собственного жилья, и я хотел взять и ипотеку, и потребительский кредит, но, поскольку я владелец бизнеса, то там немного иная система кредитования. Ни один банк не дал мне кредит, за что, кстати сказать, я им очень благодарен. Строительная компания пошла мне навстречу и дала рассрочку на год. Конечно, с одной стороны мне приходится напрягаться, и ежемесячные платежи получаются «хорошими», но такая рассрочка более выгодна, чем в любом банке.
 
Юрий Дромашенко, владелец караоке-клуба и реалити-кафе U'rich reality: «Любой бизнес требует кредитования – от этого никуда не денешься. Но я предпочитаю занимать не в банках, а у частных лиц» [02.02.2015]
Инвестировать я предпочитаю в недвижимость – это «вечная» ценность, хотя в краткосрочной перспективе это и невыгодно: недвижимость очень сильно упала в цене и пока не собирается расти. А вот в долгосрочной перспективе это выгодное вложение.
 
Николай Лебедев, совладелец ООО «ИнТегра», бизнес-консультант: «Один из банков попросил у меня контакты моих клиентов. Это не очень честный ход» [26.01.2015]
Я занимаюсь бизнесом в разных направлениях, поэтому успел поработать со многими банками. Например, у меня был счет в небезызвестном Банке24.ру. Когда у них отозвали лицензию, я был расстроен, потому что это был действительно удобный банк в вопросе интернет пользования, альтернативы которому я пока не нашел. Я рассматривал разные варианты: в одном из крупных федеральных банков меня смутило, что обязательным условием при переходе было наличие рекомендаций (так банк хотел проверить меня) и желание получить контакты моих клиентов. Это не очень честный ход, мне это не понравилось, и я отказался от идеи перейти в этот банк
 
Анна Капитанова, директор по маркетингу Ассоциации «Байкальская Виза»: «Все решает человеческий фактор» [19.01.2015]
В последние несколько лет Сбербанк претерпел большие изменения – открылось больше филиалов, многие системы были автоматизированы, появились интернет-банкинг и мобильное приложение. Все эти перемены значительно облегчили сотрудничество с банком. Хотя, в конечном счете, все решает человеческий фактор. В этом плане у меня был разный опыт: иногда мне попадались настоящие специалисты, которые качественно и оперативно выполняли свою работу, а порой – просто некомпетентные люди.
 
Алена Малышева, главный редактор журнала «Собака.ru» в Иркутске, ведущая радио «MCM»: «Вклады в саморазвитие приносят больше дивидендов, нежели деньги, лежащие в банке на депозитном счете» [12.01.2015]
Мне не очень комфортно с нашей банковской системой и я всегда готова к тому, что в нашей стране может произойти большой коллапс. Тем не менее, и это мы сможем пережить, ведь за последние двадцать лет в России состояние «кризис» – нередкое явление
 
Ася Кисилева, модельер: «Мы живем в России и должны быть готовы ко всему» [29.12.2014]
В связи с приближающимся кризисом спрос на дизайнерскую одежду поуменьшился, но не сильно, поскольку богатые люди и в кризис остаются богатыми. А вот рост евро я ощутила на себе очень сильно через стоимость тканей и фурнитуры, которую мне привозят из Европы
 
Юлия Гринева, владелица студии кино и телевидения «Кинокинез»: «Не изучив толком вопрос, я создала виртуальную карту в ‘Русском стандарте’ и мои деньги ‘зависли’» [22.12.2014]
Несколько месяцев назад у меня был необычный опыт знакомства с виртуальной картой банка «Русский стандарт». Мне захотелось отложить деньги на покупку товаров в интернете, поэтому решила воспользоваться сайтом банка, на котором увидела услугу «Виртуальная карта». Не изучив толком вопрос, я создала эту карту на всю сумму, которую отложила на покупки. А потом, начав разбираться, поняла, что виртуально снять деньги с карты уже не смогу, только если приеду в офис банка напишу заявление и подожду 30-40 дней. Я ужаснулась, потому что особенность услуги в том, что карта работает только с определенными проверенными сайтами, а не с теми, на которых я хотела купить товары. Мои деньги зависли.
 
Владимир Малянов, директор Центра психоанализа и бизнес-консультирования: «Российские банки в международном понимании банками назвать нельзя» [15.12.2014]
Причина в том, что зарубежные банки оказывают порядка 150 услуг, то есть они зарабатывают на целой линейке продуктов: ведут счета, осуществляют денежные переводы, проводят программы пенсионного накопления, торгуют ценными бумагами, открывают металлические счета. Специфика российских банков – зарабатывать на кредитах.
 
Нина Кожевникова, исполнительный директор вендинговой компании Никовенд: «Бизнес-сообщество сейчас как на пороховой бочке» [08.12.2014]
На мой взгляд, России нужно уходить от зависимости от нефтедолларов и от импорта, в этом направлении власть должна делать больше, не дожидаясь катаклизмов. Пока из радикальных шагов, предпринятых Россией, были санкции, принятые 7 августа. Это, конечно, шоковая терапия, некоторые сферы бизнеса пострадали. Не смотря на это, я считаю, что наше правительство сделало правильный шаг, правда, очень скоропалительный. Если бы фермеры знали о таких санкциях весной, то посадили бы больше овощей, как-то подготовились бы. И, думаю, это не последний сюрприз, который нас ждет… Так что бизнес-сообщество сейчас как на пороховой бочке (смеется).
 
Аугуст Петров, владелец концертного агентства «STAGE ACTION»: «Мы сами ‘разбаловали’ банки!» [01.12.2014]
«Волнения» в экономике страны, конечно же, не могли не сказаться на концертном бизнесе. С лета мы наблюдаем спад продаж билетов, многочисленные отмены концертов, притеснения артистов со стороны политических активистов. Это существенно сказывается на нашем бизнесе. Люди боятся покупать билеты: «Вдруг концерт отменят». А глядя на взлетающий курс евро, опасаешься, что у людей денег может не хватить на хлеб, не говоря уже о зрелищах.
 
Анна Карбан-Алисова, владелица «Цветочной мастерской Анны Алисовой»: «Платежное поручение в «Сбербанк Бизнес Онлайн» я оформляла два часа!» [24.11.2014]
Мне кажется, что один из самых надежных банков в России – Сбербанк, поэтому я охотно пользуюсь его услугами как для себя лично, так и для бизнеса. В Сбербанке у меня открыт расчетный счет. Раньше для работы я пользовалась услугами Банка24.ру, но потом у него отозвали лицензию. Тогда я и перешла на обслуживание Сбербанка России. Не могу сказать, что я им полностью довольна, поскольку у него есть услуги, над которыми ему еще стоит поработать, например, интернет-банкинг.
 
Роман Парцей, президент ассоциации фитнес-клубов Иркутской области: «Некоторые полагают, что одна из самых надежных инвестиций – недвижимость. Жесточайшая ошибка!» [17.11.2014]
В кризисный 2008 год я инвестировал свои деньги в недвижимость и сейчас не знаю, что с ней делать. К сожалению, оказалось, что она совершенно не окупает вложенных средств, потому что требует постоянных затрат – например, на оплату коммунальных услуг. Кроме того, она не дорожает с той скоростью, с которой хотелось бы. Недвижимость – это пассив, а не актив. Я посчитал, если бы я вложил свои деньги в рублевый депозит, это было бы намного выгоднее.
 
Илона Толстоухова, генеральный директор агентства недвижимости «Новация»: «В ближайшее время стабильности мы не увидим» [10.11.2014]
Конечно, в силу специфики нашей работы (инвестиции и управление недвижимостью) я слежу за тем, что происходит на валютном рынке, особенно за изменениями курса доллара и евро. Сегодня мало кто из экспертов берется делать какие-либо прогнозы. Ситуация в экономике нестабильная, и те самые стабильные времена в их привычном понимании, которых все ждут, еще не скоро вернутся, во всяком случае в ближайшее время стабильности мы не увидим. Еще в 2010 году мы говорили о том, что вернемся к разговору о кризисной ситуации в 2013-2014 годах. Как мы видим, так и произошло, и осень 2013 года была тому подтверждением. Поэтому, несмотря на многие оптимистичные заявления, я думаю, и это мое субъективное мнение, что к 2015 году мы вряд ли выйдем из кризиса, ресурсы поддержки, конечно, еще есть, а вот что будет в 2016-ом году – большой вопрос.
 
Валерий Краковский, генеральный директор компании ЗАО РК «СвязьТранзит»: «Внимательное отношение к клиенту важнее процентных ставок» [05.11.2014]
В рубрике «Личные финансы» известные люди Иркутска – предприниматели, чиновники, общественные деятели – рассказывают о том, в какие активы предпочитают инвестировать, каким банкам и инвесткомпаниям доверяют, а в каких разочаровались. Своим мнением с Газетой Дело поделился Валерий Краковский, генеральный директор компании ЗАО РК «СвязьТранзит».
 
Юлия Бережных, директор свадебного агентства «Provans»: «Я, как предприниматель, не могу оформить ипотеку. Это глупость!» [27.10.2014]
Несмотря на то, что сегодня банки стараются во всем угодить своим клиентам, они допускают существенные «промахи». Некоторые из них просто выводят меня из себя
 
Мария Перевозникова, директор по развитию «Эко-базар.рф»: «Во всех российских банках есть изъян – это службы горячей линии» [20.10.2014]
Сколько раз я ни звонила в эти службы, постоянно сталкивалась с тем, что меня переключали-переключали-переключали и, в конечном счете, мне не удавалось дозвониться до живого человека и получить нужную консультацию. А что касается интернет-обслуживания, то здесь многие банки показывают слаженную работу.
 
Екатерина Беляева, координатор проектов «Галереи Revoлюция»: «Деньги должны быть ‘в руках’, потому что бывают ситуации, когда наличные средства нужны немедленно» [13.10.2014]
Я ни разу в жизни не пользовалась кредитами. Одно из главных моих финансовых правил – не жить в долг. Я всегда стараюсь рассчитывать на свои силы, и если мне все же захотелось купить что-то дорогое, то я лучше «затяну пояс» на пару месяцев и накоплю нужную сумму, чем буду необдуманно брать кредит под большие проценты и переплачивать.
 
Антон Паймышев, директор интерактивного агентства «Studio38»: «Сейчас людям приходится постоянно задаваться вопросами: ‘А не закроют ли мой банк в скором времени? Не потеряю ли я свои деньги?’» [06.10.2014]
Банковскими услугами пользуюсь и как частное лицо, и как юридическое. Для себя лично я выбирал Сбербанк и Альфа-Банк. В первую очередь, из-за удобных систем интернет-банкинга, потому что я очень много действий со счетами произвожу с мобильного телефона. Как юридическое лицо отдаю предпочтение Райффайзенбанку
 
Артем Иванов, генеральный директор маркетингового агентства «Лаборатория бизнес решений»: «Я хочу получать качественное обслуживание и по телефону, и в интернете, и в отделении банка» [29.09.2014]
Когда выбирал банк, главным критерием для меня была близость к офису и известность, однако сейчас приоритеты поменялись: если придется открывать новый счет, то я в первую очередь буду интересоваться его принадлежность к какой-либо группе. Я должен быть уверен, что с ним не произойдет ситуации наподобие отзыва лицензии, как у Банка24.ру
 
Иван Сизых, директор Фонда «Иркутский ботанический сад», руководитель контактного зоопарка: «Мне не хочется проводить в банке много времени» [22.09.2014]
Несколько лет назад я воспользовался ипотекой. Выбор пал на ВТБ24. Мы рассматривали различные банки, но все они предлагали либо высокий процент ипотечных выплат, либо слишком долго рассматривали нашу заявку, либо отказывали в кредите без объяснения причин. ВТБ24 подошел нам идеально: банк сработал очень быстро, и процент нас полностью устроил.
 
Ирина Габдрашитова, главный редактор газеты «Горожанин»: «Стараюсь обходить стороной пришедшую к нам с запада ‘жизнь в кредит’» [15.09.2014]
Пару раз оформляла потребительский кредит и, честно говоря, зареклась делать это снова. Еще с вузовской макроэкономики помню, что высокие процентные ставки по кредитам стимулируют население к экономии и сбережению. На практике так и есть – ставки высоки, пени и штрафы за просроченные платежи тоже, сам не заметишь, как в долговую яму упадешь. На мой взгляд, кажущаяся привлекательной система кредитования на деле направлена против потребителя, поэтому обычно я стараюсь обходить стороной пришедшую к нам с запада «жизнь в кредит».
 
Станислав Тумбаев, директор ООО «Прайс Хаус ТВ'С»: «Сейчас еще не установился такой уровень цен, по которому было бы выгодно покупать акции» [08.09.2014]
Ситуация на финансовом рынке на сегодняшний день не очень благоприятствует инвестированию в ПИФы или акции. Чтобы грамотно инвестировать в акции и получать от этого прибыль, нужно играть на бирже, а значит получать профессиональные знания в этой области и посвящать игре много времени. Кроме того, нестабильность экономики показывает, что сейчас не самое подходящее время для этого. Для инвестиций такого плана действует особый принцип: покупай, когда дешево, продавай, когда дорого. Но сейчас еще не установился такой уровень цен, когда было бы выгодно покупать акции.
 
Наталья Смагло, владелец арт-ателье «Cherry»: «Я взяла не автокредит, а потребительский, мне кажется, что так выгоднее» [01.09.2014]
Про банки. Я пользуюсь услугами двух банков: для работы – ГринКомБанк, а для личных целей – Сбербанком. Гринкомбанк я выбирала, в первую очередь, по расположению, он находиться...
 
Андрей Кузнецов, владелец студии аэрографии «kuzoff»: «Лучшая инвестиция – это инвестиция 'в себя'» [25.08.2014]
Часть денег я трачу на совершенствование своей деятельности, это важно для меня. Я вообще считаю, что лучшая инвестиция – это инвестиция «в себя», в моем случае – в автосервис и студию аэрографии.
 
Ирина Белинская, директор центра раннего развития «Азбука»: «Все свободные средства я инвестирую в недвижимость» [18.08.2014]
Я не храню деньги «под подушкой». У меня есть определенные финансовые резервы, которые я стараюсь инвестировать в недвижимость. Цены растут просто феерически, даже если сравнивать с ценами на московскую недвижимость Иркутск занимает неплохие позиции
 
Наталия Козлова, заместитель генерального директора ГК «Инвест38»: «Земля – это одно из самых выгодных средств инвестирования» [11.08.2014]
Сбережения я храню на депозитах, а инвестировать предпочитаю в недвижимость, точнее, в землю, потому что земельный рынок менее подвержен каким-то колебаниям и кризисам. Например, когда был кризис 2008-2009 годов, цены на квартиры резко упали, рынок земли устоял, и цены практически не изменились.
 
Александр Соболев, бизнесмен, владелец «Лазертаг», антикафе «4room», ГК «Инвест38», руководитель благотворительного фонда «ОберегЪ»: «Я уверен, что кредиты дают возможность развиваться более динамично, не стоит их бояться» [04.08.2014]
Я обожаю проекты, которые могут по-настоящему «стрельнуть»: на которых можно заработать 1000 процентов. Люблю инновационные бизнесы. Приятно создавать новое, а не искать местечко в конкурентной среде. Огорчает только то, что в Иркутске, да и в России в целом, больше любят отношения «купи-продай», или «купи и сдай в аренду».
 
Юлия Табула, генеральный директор Tabula Business School: «Не складываю деньги в кубышку, предпочитаю инвестировать» [28.07.2014]
К кредитам отношусь категорически отрицательно. Был негативный опыт кредитования для бизнеса. С тех пор я очень хорошо разобралась в тонкостях этого процесса. И если раньше, как и многие, думала что банк – это структура, которая нас выручает, то теперь осознаю, что это такой же бизнес, который тоже зарабатывает.
 
Инга Мунина, директор ООО «Агентство «Аврора»: «Не помню, сколько наличных у меня в кошельке, помню только остаток на карте» [21.07.2014]
При выборе банка для кредитования рассматриваем разные предложения, не ограничиваемся только нашим основным банком-партнером
 
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