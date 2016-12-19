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Роман Стрельченко, генеральный директор ООО «Реал Сервис»: «Говорят, что за деньги счастья не купишь? Купишь, и еще как!»

Роман Стрельченко, генеральный директор ООО «Реал Сервис» (Супермаркет развлекательных услуг), рассказал порталу SIA.RU о том, как один не оплаченный вовремя кредит изменил его мнение о работе крупных банков, почему с банками спорить бесполезно, как люди, сами того не осознавая, занимают деньги у себя из будущего и почему кризиса на самом деле нет.

Про банки. Когда в августе 2012 года я регистрировал компанию, и передо мной встала задача выбора банка, я обратился к Промсвязьбанку, потому что там были выгодные условия – первый год обслуживания бесплатный, удачное расположение офиса в центре города и хорошее отношение к клиентам.

Однако, сейчас каждый квартал в работе банка происходят изменения, с виду неприметные, но на выходе получается, что я имею услуги, которые изначально приобретал совершенно за другие деньги. Меня расстраивает постоянно увеличивающаяся стоимость обслуживания счета.

Поэтому я начал задумываться о смене банка. Альтернативных финансовых учреждений много, а мой бизнес не требует какого-то особого подхода, и для этого совершенно не нужен какой-то крупный или специальный банк.

Присматриваюсь к банку «Авангард», но пока еще точно не решил. Но это ни в коем случае не будет популярный банк – с ними у меня отношения как-то не сложились. С «монстрами», вроде Сбербанка или ВТБ, довольно сложно работать, у них множество клиентов, и они не всегда всем уделяют достаточно внимания, на мой взгляд. Кроме того, вечная проблема парковки возле филиалов крупных банков. Вроде мелочь, но и этот фактор сыграл роль в пользу «Промсвязьбанка» при регистрации фирмы.

У меня своё агентство по организации мероприятий. А это не только свадьбы, корпоративы и прочее. Это еще и бизнес-встречи на Байкале, конференции, разного рода туристические услуги. К нам часто обращаются клиенты не из нашего региона.

Такие заказы подразумевают встречу, размещение гостей, транспорт, всю логистику, питание, экскурсии и развлекательную программу. В силу этого основные финансовые взаимодействия с заказчиком осуществляются по безналичному расчету. Да, в отличие от того же повсеместного Сбербанка, мне, клиенту Промсвязьбанка, приходится иногда ждать, пока пройдут платежи, но я стараюсь такие моменты с клиентом оговорить заранее, и это ни как не отражается на результате в целом.

Как физическое лицо, я имею карту Сбербанка, однако она зарегистрирована не на моё имя. Однажды я имел печальный опыт сотрудничества с ним. Все началось с обычного автомобильного штрафа суммой в 500 рублей, который я оплатил, но значительно позже положенного срока. Признаюсь, каюсь, виноват. Но судебные приставы почему-то это не учли этот факт, и в итоге все три моих счета в Сбербанке оказались заблокированы. Казалось бы, плёвое дело, берешь постановление о снятии ареста от судебного пристава и идешь в банк. Все решается в течение трех рабочих дней. Полгода я пытался исправить это недоразумение. Раз в неделю как на работу ходил и в банк, и к приставам – меня там уже в лицо знали. То у них менялся номер постановления, то они что-то теряли – полгода я не мог разблокировать свои счета. С тех пор не хочу никаких дел иметь со Сбербанком. Допускаю, что это частный случай и ни в коем разе не хочу умалить старания менеджеров и сотрудников банка, но «осадочек» о работе данной организации, как говорится, остался.

Про инвестиции. Вот во всех учебниках и умных книжках по экономике пишут, что нужно откладывать хотя бы 10% от заработка и через годы у вас на счету будет приличный капитал. В этом есть смысл, безусловно. Но я считаю, что это нужно делать не в нашей стране, где процент инфляции значительно выше тех дивидендов, которые вы получите за то, что банк распоряжался вашими деньгами.

Нет никакой гарантии, что наше государство не вернет тебе твои деньги, пока ты не докажешь легальность своих доходов. Сейчас всё к этому идет, и это очень меня расстраивает. А как ты докажешь легальность доходов, если ты честно копил, откладывал 5-10 миллионов на протяжении 20 лет, например?

Но это, подчеркиваю, мое субъективное мнение, исходя из моего личного видения ситуации, и настоящие специалисты в этой в этой сфере могут со мной не согласиться.

Поэтому я стараюсь инвестировать в свой бизнес и сторонние долгосрочные проекты.

Про валюту. Я доверяю рублю! Какой валюте я еще должен доверять? Ведь я гражданин России, живу здесь и ежедневно пользуюсь нашими, отечественными, деньгами. В моей компании нет специального зарубежного оборудования, которое необходимо обслуживать за доллары или евро, так что от всевозможных скачков валют я не завишу. Меня интересует курс валют только тогда, когда я еду за границу.

Про кредиты. Кредитами пользовался, и еще как. Некоторый период своей жизни я плотно сидел «на игле» кредитования, как и многие жители нашей страны, к сожалению. Было даже такое, что брал два кредита одновременно у ВТБ 24, мне нужно было купить машину и оборудование для компании. Так получилось, что по одному кредиту у меня образовалась просрочка за июнь, и через полгода июньский платеж у меня не закрылся, хотя со всеми последующими всё было в порядке. А на июньский в геометрической прогрессии накрутились такие проценты, что я оказался должен банку совершенно нереальную сумму. Я находился в негодовании, пытался разобраться, восстановить справедливость, обращался к всевозможным юристам. В итоге пришел к выводу, что спорить с банком бесполезно, сам виноват, как говорится. Заплатил сполна. Такой бесценный опыт позволил мне в будущем отказаться от кредитов и заманчивых предложений по кредитным картам раз и навсегда.

Так я осознал, что банк – это огромная машина по оболваниванию населения, и, в принципе, это не проблема банка, это проблема населения, которое позволяет себя обманывать. Это ведь наш выбор – брать кредит или нет. А банк лишь преследует свои интересы, делает прибыль любыми возможными способами.

Вообще считаю, что если ты берешь кредит – ты занимаешь деньги не у банка. Ты занимаешь деньги у себя самого из своего будущего.

Про путешествия. Я обожаю нашу необъятную страну. В ней есть на что посмотреть, одной жизни не хватит. Никогда не был в Европе, да и не стремлюсь особо. Я не разделяю всеобщего восторга от посещения популярных туристических городов, созерцания традиционных достопримечательностей, больше ценю природные памятники.

И еще мне очень близка юго-восточная Азия: Монголия, Индия, Китай, Малайзия, Таиланд, Вьетнам. Мне интересно погрузиться в быт и культуру людей той страны, в которой нахожусь, знакомиться с местной кухней, передвигаться на местном транспорте, жить в лачугах у моря.

Хотелось бы посетить континенты с богатой природой – Австралию, Африку, Южную Америку съездить в Антарктиду.

Про траты. Говорят, что за деньги счастья не купишь? Купишь, и еще как! Деньги, как таковые счастья не приносят. Что толку, если у вас дома стоят два чемодана денег, а вы ими не пользуетесь? Деньги как раз и нужно тратить на то, что приносит вам счастье.

Я считаю, что задача каждого человека – быть счастливым, а деньги – это лишь материал, средство, которое помогает в этом. Кто-то тратит на дорогие вещи, а кто-то – на путешествия, это выбор каждого.

Не думаю, что на склоне лет мы будем вспоминать о том, как когда-то купили себе дорогую машину или кольцо с бриллиантами. Наверняка мы вспомним, в первую очередь о том, как проводили время с дорогими сердцу людьми, и об удивительных открытиях во время путешествий.

Про первые деньги. Я работал в «кузовном цехе», когда еще учился в школе. На релейном заводе, в цехе по изготовлению игрушечных грузовичков, со своим другом детства гнул маленькие кузовки из жести. Заработанные деньги отдавал маме и остатки тратил на всё подряд – на то же мороженое, например. В старших классах подрабатывал, снимая церемонии бракосочетания в ЗАГСе на видеокамеру.

Про кризис. Кризиса нет, как такового. У любого процесса, будь то экономика государства или жизнь отдельного человека, всегда есть подъемы и спады. Ничего не может расти и развиваться вечно – это закон природы, физики, если хотите. Кризис – он, в основном, в головах. Некоторые мои коллеги сетуют сейчас на отсутствие клиентов. Я не жалуюсь. Когда мне задают вопрос о количестве заказов, я всегда отвечаю так: «Меньше, чем хотелось бы, но больше, чем могло быть». Пусть это и не мои слова, но я полностью солидарен с автором: «Любой кризис – это время для роста и оптимизации своей деятельности».

Не важно, в какой сфере ты трудишься, но если у тебя проблемы с деньгами, то ни кризис, ни государство, в котором ты живешь и работаешь, тут ни при чем.