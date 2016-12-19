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ВТБ Капитал представил прогноз на 2017 год

Аналитики ВТБ Капитал провели пресс-брифинг для представителей ведущих деловых СМИ. На встрече были подведены итоги 2016 года, а также представлена стратегия на 2017 год по валютному рынку, рынку акций и облигаций. В дискуссии приняли участие Алексей Заботкин, Руководитель Управления инвестиционной стратегии ВТБ Капитал, Александр Исаков, Экономист по России и СНГ ВТБ Капитал, Максим Коровин, Старший стратег ВТБ Капитал и Михаил Расстригин, Стратег по рынку акций ВТБ Капитал. В ходе мероприятия аналитики ВТБ Капитал рассказали о тенденциях и темпах роста российской экономики, перспективах развития глобальных рынков, а также о том, какие инвестиционные инструменты будут особенно востребованы в ближайшем будущем.

В 2017 году ожидаем ускорения роста мирового ВВП до 3,4%

Алексей Заботкин, Руководитель Управления инвестиционной стратегии ВТБ Капитал, отметил: «В 2017 году мы ожидаем некоторого ускорения роста мирового ВВП до 3,4% (2016: 3,0%), в основном за счет более благоприятной динамики в странах с развивающимися экономиками. Во второй половине года могут также стать заметны эффекты более стимулирующей бюджетной политики новой администрации в США. Мировые процентные ставки, уже значительно выросшие в последние недели, продолжат повышаться и из-за действий ФРС, и из-за роста инфляционных ожиданий. Это может спровоцировать некоторое снижение мультипликаторов на глобальных рынках акций. Судьба цены нефти, выросшей до полуторалетних максимумов после соглашения ОПЕК о сокращении добычи, будет определяться степенью реализации достигнутых договоренностей и скоростью наращивания добычи производителями, не присоединившимися к соглашению, в частности, нефтяными компаниями США. На данный момент базовый сценарий с ценой Urals 52 долл./бар. в среднем по 2017 году представляется наиболее взвешенным».

Политика Банка России позволит достичь целевого уровня инфляции (4%) в 2017 году

Александр Исаков, Экономист по России и СНГ ВТБ Капитал, сказал: «Мы ожидаем, что если наши базовые предпосылки верны, то последовательная политика Банка России позволит достичь целевого уровня инфляции в 2017 году, причем риски отклонения фактической инфляции вверх или вниз от 4% в целом сбалансированы. Рост экономики в следующем году будет порядка 1,0-1,5% в реальном выражении. Тем не менее, структурный темп роста, по нашим оценкам, находится на уровне 2,5% и превышает консенсус, сложившийся в настоящее время на уровне 1,5%. Позитивной тенденцией, которую стоит отметить отдельно, является растущий уровень последовательности и скоординированной экономический политики в части бюджетной и денежно-кредитной политики».

К концу 2017 года видим ключевую процентную ставку на уровне 8.5%

Максим Коровин, Старший стратег ВТБ Капитал, отметил: «Мы считаем, что динамика ОФЗ в следующем году будет формироваться под влиянием следующих основных факторов: а) возобновления смягчения денежно-кредитной политики, б) увеличения нового предложения, в) продолжения внедрения нормативов по Базель III и г) глобальных потоков в EM долговые рынки. Мы полагаем, что роль российских банков на рынке возрастет в свете того, что новое предложение ОФЗ будет абсорбировано главным образом локальными участниками. Дальнейшее смягчение монетарной политики - мы видим ключевую процентную ставку на уровне 8.5% к концу следующего года - увеличит привлекательность ОФЗ для банков с точки зрения маржинальности позиции. Помимо этого, требования Базель III по управлению ликвидностью поддержат банковский спрос на ОФЗ. Что касается иностранных инвесторов, то мы ожидаем увеличения их вложений на уровне 100-200 млрд руб. в следующем году, что будет частью более глобального вектора на увеличение вложения в локальные облигации на развивающихся рынках, на наш взгляд. Однако, есть риск того, что рост долларовых ставок может в первом полугодии, напротив, подстегнуть отток капитала с развивающихся рынков».

Ожидаем Индекс РТС на уровне 1,100 на конец 2017 года

Михаил Расстригин, Стратег по рынку акций ВТБ Капитал, подчеркнул: «Мы ожидаем Индекс РТС на уровне 1,100 на конец 2017 года в базовом сценарии цен на нефть 50 долларов за баррель. Однако при увеличении цены барреля до 70 долларов, справедливый уровень индекса РТС составит 1,350. Основной выигрыш в оптимистичном сценарии зафиксируют нефтегазовые компании (при условии, что налоговая система не изменится). В то же время, доходы компаний добывающих отраслей могут пострадать от более сильного курса рубля. Это, в частности будет зависеть от применения параметров бюджетного правила, принятие которого ожидается в начале следующего года, и которое может сохранить для компаний добывающих отраслей конкурентные преимущества, связанные с курсом национальной валюты».

Информация о ВТБ Капитал:

АО ВТБ Капитал, Инвестиционный бизнес Группы ВТБ, является одним из трех стратегических направлений бизнеса Группы ВТБ, наряду с корпоративным и розничным. С момента создания в 2008 году ВТБ Капитал принял участие более чем в 620 сделках на рынках долгового и акционерного капитала, что позволило привлечь в экономику России и стран СНГ инвестиции на сумму свыше 242 млрд долларов США.

ВТБ Капитал предлагает полный спектр инвестиционно-банковских продуктов и услуг как российским, так и международным клиентам, фокусируя свою деятельность на организации выпусков долговых и долевых ценных бумаг, развитии бизнеса прямых инвестиций, проведении торговых операций, управлении активами, предоставлении клиентам консультационных услуг по сделкам на рынках капитала в области слияний и поглощений в России и за ее пределами.