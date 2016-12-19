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Россельхозбанк предлагает открыть вклад с повышенной ставкой

Россельхозбанк повысил процентные ставки по вкладу «Классический» в рублях при размещении средств на срок от 31 до 270 дней. В период с 12 декабря 2016 года по 15 января 2017 года включительно на данные сроки установлены повышенные процентные ставки, размер которых достигает 8,2% годовых. Повышение ставок в рамках акции составило до 2 п.п. в зависимости от срока размещения средств.

Минимальный размер первоначального взноса – 3 тыс. рублей, максимальная сумма вклада не ограничена. По выбору клиента проценты по вкладу могут выплачиваться в конце срока действия вклада, ежемесячно на счет, либо капитализироваться. Пополнение депозита, а также совершение расходных операций не предусмотрено.

Открыть вклад можно в офисах Банка, а также посредством дистанционных каналов обслуживания. Дополнительно при открытии вклада на сумму от 50 тыс. руб. выпускается бесплатная карта «Амурский тигр» с начислением процентов на остаток средств на карте в размере 7% годовых.

С подробной информацией о вкладе «Классический» можно ознакомиться на сайте Банка:http://www.rshb.ru/natural/deposits/classical/.