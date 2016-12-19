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Примсоцбанк назван одним из самых надежных банков России

Авторитетный интернет портал Сравни.ру опубликовал рейтинг надежности 200 крупнейших банков с учетом финансовой отчетности и других критериев, распределив их на семь групп надежности – от более надежных к менее надежным. Данный рейтинг предназначен в первую очередь в помощь пользователям, юридическим и физическим лицам, которые выбирают надежный банк для финансового сотрудничества.

В данном рейтинге Примсоцбанк входит во вторую группу надежности. Как отмечается на порталеСравни.ру, во вторую категорию надежности «собраны банки, подконтрольные региональным властям, которые, в сущности, можно отнести к государственным, но с меньшей степенью надёжности…К этой же группе относятся «дочки» иностранных банков и компаний, банки крупных финансовых и финансово-промышленных групп, а также банки, показывающие наилучшие финансовые (и нефинансовые) показатели согласно нашей методике». Именно к числу последних и относится Примсоцбанк, показавший за прошедший год высокие финансовые результаты.

Стоит отметить, что в первую группу вошли в основном банки с государственным участием.

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