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ВТБ оснастил автомобили «Социального такси» терминалами по приему банковских карт и социальных карт москвича

ВТБ в рамках совместного с ГУП «Мосгортранс» проекта «Социальное такси» оборудовал специальные автомобили терминалами для оплаты поездок с помощью социальной карты москвича без взимания комиссии с клиента. На текущий момент терминалами ВТБ оснащено 130 автомобилей, до конца 2017 года планируется оснастить еще 40 транспортных средств.



Служба организации социальных перевозок ГУП «Мосгортранс» оказывает транспортные услуги маломобильным категориям граждан. Автомобили парка оборудованы всеми необходимыми средствами для посадки, высадки и комфортного передвижения пассажиров, включая автоматические подъемники и аппарели для инвалидных колясок.



Пользователям «Социального такси» доступна оплата поездки с помощью банковских карт, социальных карт москвича и талонов. Однако приобрести талоны можно только в единственной точке продаж в Москве, что бывает затруднительно для людей с ограниченными возможностями. Система безналичного расчета через терминал, расположенный в салоне автомобиля, значительно упрощает процесс оплаты поездки.



Член правления банка ВТБ Виктория Ванурина отмечает: «ВТБ активно участвует в городских сервисах, которые помогают повысить удобство жизни для москвичей. Так, мы участвуем в развитии проекта «Социальное такси», которое делает город комфортнее для маломобильных категорий граждан. Внедренный вместе с ГУП «Мосгортранс» сервис оплаты услуг с помощью социальных карт является очередным шагом банка к созданию в столице удобной и доступной для всех ее жителей среды».