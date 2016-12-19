Топ-10 самых дорогих вакансий за 2016 год в Иркутске

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Топ-10 самых дорогих вакансий за 2016 год в Иркутске19 декабря 2016
Сайт по поиску работы и персонала HeadHunter провел аналитику вакансий, размещенных на hh.ru в Иркутске за 2016 год и составил рейтинг самых дорогих предложений. Так, самой дорогой вакансией года стало предложение для командира воздушного судна с зарплатой от 200 000 рублей.
«Большинство вакансий нашего рейтинга для управленцев среднего или высшего звена, - комментирует Елана Таращук, руководитель пресс-службы HeadHunter по Сибири. – В этом, конечно, нет ничего удивительного: за серьезный опыт, знания, умение управлять людьми, компании готовы платить серьезные зарплаты.
Что касается среднего вознаграждения, то в течение года оно мало менялось, но выросло в декабре и составило 44 150 руб.».
|Должность
|Размер предлагаемой ЗП
|Проф. сфера
|Ссылка на вакансию
|Командир воздушного судна Ми-8
|от 200 000 руб.
|Транспорт, логистика
|https://hh.ru/vacancy/16628699
|Главный геолог в золотодобывающую компанию
|от 150 000 руб.
|Добыча сырья
|https://hh.ru/vacancy/15924719
|Начальник грузового района
|от 140 000 руб.
|Транспорт, логистика
|https://hh.ru/vacancy/17838731
|Региональный директор по развитию корпоративного бизнеса
|от 140 000 до 250 000 руб.
|Маркетинг, реклама, PR
|https://hh.ru/vacancy/16770604
|Директор филиала компании (керамическая плитка)
|от 140 000 до 160 000 руб.
|Высший менеджмент. Продажи
|https://hh.ru/vacancy/16879640
|Финансовый директор
|от 100 000 руб.
|Бухгалтерия, управленческий учет, финансы предприятия
|https://hh.ru/vacancy/1849840
|Консультант по внедрению ERP-систем
|от 100 000 руб.
|Информационные технологии, интернет, телеком
|https://hh.ru/vacancy/16321553
|Директор производства
|от 100 000 до 250 000 руб.
|Производство
|https://hh.ru/vacancy/18684709
|Директор/руководитель (аптечная сеть, розница, г. Иркутск)
|от 90 000 руб.
|Высший менеджмент. Медицина, Фармацевтика
|https://hh.ru/vacancy/15761060
|Начальник цеха розлива
|от 90 000 до 110 000 руб.
|Производство
|https://hh.ru/vacancy/18763583
Исследование проводилось Службой исследований HeadHunter в декабре2016