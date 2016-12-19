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Топ-10 самых дорогих вакансий за 2016 год в Иркутске

Сайт по поиску работы и персонала HeadHunter провел аналитику вакансий, размещенных на hh.ru в Иркутске за 2016 год и составил рейтинг самых дорогих предложений. Так, самой дорогой вакансией года стало предложение для командира воздушного судна с зарплатой от 200 000 рублей.

«Большинство вакансий нашего рейтинга для управленцев среднего или высшего звена, - комментирует Елана Таращук, руководитель пресс-службы HeadHunter по Сибири. – В этом, конечно, нет ничего удивительного: за серьезный опыт, знания, умение управлять людьми, компании готовы платить серьезные зарплаты.

Что касается среднего вознаграждения, то в течение года оно мало менялось, но выросло в декабре и составило 44 150 руб.».

Должность Размер предлагаемой ЗП Проф. сфера Ссылка на вакансию Командир воздушного судна Ми-8 от 200 000 руб. Транспорт, логистика https://hh.ru/vacancy/16628699 Главный геолог в золотодобывающую компанию от 150 000 руб. Добыча сырья https://hh.ru/vacancy/15924719 Начальник грузового района от 140 000 руб. Транспорт, логистика https://hh.ru/vacancy/17838731 Региональный директор по развитию корпоративного бизнеса от 140 000 до 250 000 руб. Маркетинг, реклама, PR https://hh.ru/vacancy/16770604 Директор филиала компании (керамическая плитка) от 140 000 до 160 000 руб. Высший менеджмент. Продажи https://hh.ru/vacancy/16879640 Финансовый директор от 100 000 руб. Бухгалтерия, управленческий учет, финансы предприятия https://hh.ru/vacancy/1849840 Консультант по внедрению ERP-систем от 100 000 руб. Информационные технологии, интернет, телеком https://hh.ru/vacancy/16321553 Директор производства от 100 000 до 250 000 руб. Производство https://hh.ru/vacancy/18684709 Директор/руководитель (аптечная сеть, розница, г. Иркутск) от 90 000 руб. Высший менеджмент. Медицина, Фармацевтика https://hh.ru/vacancy/15761060 Начальник цеха розлива от 90 000 до 110 000 руб. Производство https://hh.ru/vacancy/18763583

Исследование проводилось Службой исследований HeadHunter в декабре2016