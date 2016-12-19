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В Иркутске 8 человек погибли, 9 попали в больницу, отравившись суррогатным алкоголем

18 декабря в правоохранительные органы из медучреждения поступило сообщение о том, что с сильным отравлением алкоголем доставлены несколько иркутян.

К настоящему времени восемь человек скончались, девять – находятся в больнице.

По предварительным сведениям, все они употребили суррогатный алкоголь. Образцы спиртного изъяты и направлены на исследование в Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Иркутской области.

В рамках разбирательств устанавливаются свидетели и очевидцы случившегося, проводятся массовые проверки мест реализации контрафактной спиртосодержащей и косметической продукции, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.