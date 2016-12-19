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Жителю Приангарья присудили 180 часов общественных работ за пятимиллионный долг

Жителю г. Усть-Илимска Иркутской области за уклонение от погашения долга по кредиту назначено наказание в виде 180 часов обязательных работ.

Гражданин Б. заключил с гражданином Л. договор займа на сумму около 5 млн рублей, но не выполнил свои обязательства по погашению долга. Гражданин Л. обратился в Усть-Илимский городской суд с иском взыскании денег.

Судебный пристав-исполнитель возбудил исполнительное производство, и вынес соответствующее постановление должнику, разъяснив, что в случае уклонения от погашения кредиторской задолженности тому грозит привлечение к уголовной ответственности.

Однако должник не принял мер, направленных на исполнение решение суда и продолжил предпринимательскую деятельность по вывозке лесопродукции, получение доходов от которой от судебного пристава скрыл.

Кроме того, неплательщик не предоставил находящийся в собственности КАМАЗ, на который можно было обратить взыскание с целью последующей реализации имущества в счет погашения долга.

Вследствие этого, дознавателем Усть-Илимского районного отдела судебных приставов возбуждено уголовное дело по ст. 177 УК РФ (злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности).

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Итогом судебного заседания явился обвинительный приговор в отношении гражданина Б. с назначением ему наказания в виде обязательных работ сроком на 180 часов в местах, определяемых органами местного самоуправления по согласованию с уголовно-исполнительной инспекцией.

Однако, пресс-служба УФССП России по Иркутской области сообщает, что назначение уголовного наказания не освобождает должника от исполнения кредитных обязательств, долг должен быть выплачен в полном размере.