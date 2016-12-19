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В Иркутской области «черные лесорубы» предстанут перед судом

Прокуратура Аларского района вынесла обвинительное заключение по признанию местных жителей виновными в совершении незаконных рубок леса в особо крупных размерах.

В ходе предварительного следствия было установлено, что пятеро граждан совершили незаконные рубки лесных насаждений на территории Аларского участкового лесничества и причинили ущерб лесному фонду свыше 700 тыс. рублей.

В ходе предварительного следствия установлены организатор, исполнители преступлений. Следователями изъята автомобильная техника, бензопилы, незаконно заготовленная древесина.

Представителем потерпевшего в интересах муниципального образования Аларский район обвиняемым предъявлено исковое заявление о возмещении ущерба причиненного незаконными рубками, сообщает пресс-служба Прокуратуры Иркутской области.

Уголовное дело направлено в Аларский районный суд для рассмотрения по существу.