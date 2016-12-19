Новости

Особый противопожарный режим будет действовать в Иркутской области с 20 декабря

В регионе с 20 декабря 2016 года до 9 января 2017 года Постановлением Правительства Иркутской области вводится особый противопожарный режим.

Усиление первичных мер безопасности в период введения данного режима направлено на профилактику пожаров и гибели на них людей. Увеличение рейдов по жилому сектору, подворовых обходов, привлекаемых к проведению мероприятий специалистов способствует максимальному охвату населения.

Руководителей организаций, управляющих многоквартирными домами, призывают тщательно проверять противопожарное состояние жилищного фонда, ставить на особый учет жилые дома с неисправным печным отоплением и ветхой электропроводкой, принимать соответствующие меры для оказания услуг населению в устранении неисправностей.

Особое внимание будет уделено соблюдению требований пожарной безопасности посредством внеплановых проверок объектов, задействованных в проведении Новогодних и Рождественских мероприятий с массовым пребыванием людей, а также объектов производства, хранения и реализации пиротехнической продукции.

В готовности – силы и средства территориальной подсистемы Иркутской области Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального уровня, территориальные пожарно-спасательные гарнизоны будут переведены на усиленный вариант несения службы, сообщается на официальном сайте ГУ МЧС России по Иркутской области.