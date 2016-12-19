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Количество жертв массового отравления в Иркутске возросло до 17

Как уже сообщалось, 18 декабря в медицинские учреждения Ленинского района г. Иркутска с диагнозом отравление алкоголем поступило более 18 человек, 8 из них скончались.

Утром 19 декабря от Прокуратуры Иркутской области поступила информация об увеличившемся числе жертв.

В больницы города доставлено уже 37 человек, 17 из них скончались. По предварительным данным все пострадавшие употребляли парфюмерное косметическое средство "Боярышник".

Прокуратурой Ленинского района г. Иркутска проводится проверка. По указанию прокуратуры следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (производство, хранение, сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц).

Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры .