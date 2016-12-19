Более двух тысяч тонн снега вывезли с улиц Иркутска за выходные

2 260 тонн снега убрали с улиц Иркутска за прошедшие выходные. Затяжной снегопад начался в ночь с субботы на воскресенье – уже в 8 утра на посыпку и расчистку дорог Иркутска было направлено более сотни единиц специализированной техники.

34 комбинированные дорожные машины, 10 тракторных щеток, 10 погрузчиков и 18 самосвалов, 1 грейдер и 22 единицы сопутствующей техники расчищали иркутские улицы. На просыпку основных городских магистралей ушло почти тысяча тонн песко-соляной смеси, сто тонн жидкого реагента – и 26 тонн щебня для посыпки проезжей части на горках и спусках.

Днем более 200 работников МУП «Иркутскавтодор» вышли на расчистку от снега тротуаров и остановочных пунктов на магистральных улицах города. Основная работа началась во второй половине дня – после окончания снегопада. На дороги вышли бригады комбинированных дорожных машин с ковшами для сгребания снежной каши с проезжей части. Вдоль магистралей протяженные заснеженные тротуары также очищали с помощью новой техники. Дворники управляющих компаний вышли на уборку внутридворовых территорий в ночь перед началом рабочей недели. Их основной задачей было расчистить тротуары вдоль домов и входы в подъезды.

19 декабря утром на улицы Иркутска вышли 115 единиц дорожной техники. По прогнозам синоптиков, снегопад будет продолжаться до позднего вечера. Поэтому основные усилия дорожников будут направлены на посыпку дорог и расчистку от образующейся снежной каши основных магистралей, сообщают в пресс-службе администрации города Иркутска. Однако эффективность этого процесса значительно снижает припаркованный в центральной части города личный транспорт. Так что наибольшая часть работ по уборке снега будут производиться предстоящей ночью.