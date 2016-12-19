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Обнаружено место производства алкогольного суррогата, которым отравились иркутяне

Как уже сообщалось, в Иркутске 17-18 декабря зарегистрировано массовое отравление людей.в медицинские учреждения Ленинского района доставлено 37 человек, 17 из них скончались.

По предварительным сведениям, все граждане употребили парфюмерное косметическое средство «Боярышник». Его образцы, по данным регионального управления внутренних дел, изъяты и направлены на исследование в экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Иркутской области.



В настоящее время обнаружено место производства алкогольного суррогта. Управление Роспотребнадзора и полиция проверяют торговые точки на предмет выявления и изъятия данной продукции. С 18 декабря ГУ МЧС региона проводит оповещение жителей о недопустимости употребления подобных спиртосодержащих жидкостей.



Предприняты меры реагирования по прекращению дальнейшего распространения отравлений, медицинские учреждения, в которых находятся пострадавшие в результате приема суррогата, обеспечены всем необходимым, сообщает пресс-служба Губернатора и Правительства Иркутской области. Однако медики констатируют высокий процент летальности при употреблении данного средства.



Сегодня вопрос о массовом отравлении граждан будет рассмотрен на суженном заседании Правительства региона под руководством Губернатора Иркутской области Сергея Левченко.



С 17 декабря, совершено 34 выезда скорой помощи на вызовы в квартиры пострадавших. Под наблюдением находится 16 человек, 10 - в медсанчасти ИАПО, 4 – в городской больнице № 8, 2 – в больнице №3.



Как сообщили в министерстве здравоохранения Иркутской области со ссылкой на главного врача медико-санитарной части ИАПО Евгения Выговского, веществом, вызвавшим массовое отравление, стал метиловый спирт.