Обнаружено место производства алкогольного суррогата, которым отравились иркутяне

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Обнаружено место производства алкогольного суррогата, которым отравились иркутяне19 декабря 2016
Как уже сообщалось, в Иркутске 17-18 декабря зарегистрировано массовое отравление людей.в медицинские учреждения Ленинского района доставлено 37 человек, 17 из них скончались.
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По предварительным сведениям, все граждане употребили парфюмерное косметическое средство «Боярышник». Его образцы, по данным регионального управления внутренних дел, изъяты и направлены на исследование в экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Иркутской области.
В настоящее время обнаружено место производства алкогольного суррогта. Управление Роспотребнадзора и полиция проверяют торговые точки на предмет выявления и изъятия данной продукции. С 18 декабря ГУ МЧС региона проводит оповещение жителей о недопустимости употребления подобных спиртосодержащих жидкостей.
Предприняты меры реагирования по прекращению дальнейшего распространения отравлений, медицинские учреждения, в которых находятся пострадавшие в результате приема суррогата, обеспечены всем необходимым, сообщает пресс-служба Губернатора и Правительства Иркутской области. Однако медики констатируют высокий процент летальности при употреблении данного средства.
Сегодня вопрос о массовом отравлении граждан будет рассмотрен на суженном заседании Правительства региона под руководством Губернатора Иркутской области Сергея Левченко.
С 17 декабря, совершено 34 выезда скорой помощи на вызовы в квартиры пострадавших. Под наблюдением находится 16 человек, 10 - в медсанчасти ИАПО, 4 – в городской больнице № 8, 2 – в больнице №3.
Как сообщили в министерстве здравоохранения Иркутской области со ссылкой на главного врача медико-санитарной части ИАПО Евгения Выговского, веществом, вызвавшим массовое отравление, стал метиловый спирт.