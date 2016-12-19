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Более 200 млн. рублей направят на реализацию инвестпроектов в сельском хозяйстве в 2016 году

На реализацию экономически значимых проектов, направленных на развитие отраслей сельского хозяйства Иркутской области, из регионального бюджета до конца года направят 212,7 млн. рублей. Средства получат участники, чьи проекты прошли окончательный отбор в министерстве сельского хозяйства Иркутской области и сдавшие в срок необходимые документы. Так сообщил 19 декабря на пресс-конференции, посвященной итогам года, сообщил министр сельского хозяйства Илья Сумароков.

Глава ведомства рассказал, что из 212 инвестиционных проектов окончательный отбор прошли 119. Наибольшую активность проявили сельхозтоваропроизводители Усть-Ордынского Бурятского округа, Иркутского, Усольского, Куйтунского, Заларинского районов, в впервые участвовал Тайшетский район. В список победителей отбора вошли проекты Усть-Илимского, Братского и Нижнеудинского районов.

Поддержка инвестиционных проектов из средств областного бюджета будет осуществляться на возмещение части затрат по приобретению сельскохозяйственной техники, грузовых и специальных автомобилей, технологического оборудования, сельскохозяйственных животных в размере 50% от стоимости предусмотренной договорами.

Планируется, что в результате реализации этих проектов будет создано более 1 тыс рабочих мест. Налоговая отдача участниками инвестиционных проектов составит свыше 700 млн. рублей, сообщает пресс-служба Губернатора и Правительства Иркутской области.