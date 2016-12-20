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На Бали или у бабушки в деревне? Где иркутяне встретят Новый год

Спад популярности выездного туризма в России замедлился в три раза за 2016 год, а у иркутян всё так же популярен Таиланд. Портал SIA.RU узнал последние новости в сфере туризма, а также выяснил, как и где собираются иркутяне провести новогодние праздники.

Интерес к отдыху за границей возвращается

Екатерина Сливина, руководитель агентства по туризму Иркутской области, 15 декабря сообщила на пресс-конференции, что за последние годы произошла переориентация рынка. Если раньше в России преобладал туризм выездной, то сейчас, в силу сложившихся обстоятельств, россияне стали отдыхать больше на территории своей страны.

И действительно, данные Росстата за январь-сентябрь текущего года говорят о том, что падение выездного туристического потока из России замедлилось в три раза. По данным службы, за этот период россияне совершили 25,78 млн туристических поездок, что на 6,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Однако, Екатерина подчеркнула, что за 2016 год падение интереса к выездному туризму приостановилось и понемногу восстанавливается.

«Традиционно жители Иркутской области отдыхают в странах Юго-Восточной Азии. Это Китай, Вьетнам, Таиланд, – рассказала Екатерина Сливина. – Ранее популярная Турция была в последнее время закрыта по определенным причинам. Наверное, есть иркутяне, которые ездят туда отдыхать, но они ездят туда через Москву, чартерные рейсы туда не летают».

Слова эксперта подтверждают в иркутских турфирмах. Так, в туристической компании "Золотые каникулы" нам сообщили, что, по традиции, иркутяне полетят отдыхать на новогодние праздники в страны Юго-Восточной Азии: во Вьетнам, Таиланд и на остров Хайнань. Ведь прямые перелеты на о.Пхукет (Таиланд), в Бангкок (Таиланд), Камрань (Вьетнам) и Санью (Китай) особенно удобны. Остров Хайнань не так давно стал вновь доступен для иркутян, поскольку в конце октября этого года открыли чартерную программу Иркутск-Санья-Иркутск.



«Во первых – это удобный прямой перелет, а во-вторых, вы потратите меньше, чем на популярных курортах России, и получите за это первоклассный сервис. Летом этого года туроператоры предложили иркутянам отдохнуть на берегу Черного моря в Болгарии и на острове Кипр в Средиземном море, но, к сожалению, эти направления не получили большого спроса», - рассказала сотрудница фирмы.



В турагентстве Anex Tour нам также подтвердили популярность азиатских направлений, назвав лидирующими странами в списке «любимых» иркутянами туров Таиланд, Вьетнам и остров Хайнань. По словам сотрудников агентства, сейчас в тренде – быстрота. Чартерные перелеты отнимают меньше времени и денег, что особенно важно для путешествующих семьями.

Где иркутяне встретят Новый год?

Rick Walker, основатель Easy School:

Я интроверт, не люблю толпы, шум, суету. А еще трудоголик – не люблю пассивность, а с 1 числа люди словно впадают в спячку и я, поневоле, вместе с ними. Поэтому последние лет десять я стараюсь сделать всё возможное, чтобы сбежать от новогодней суеты, обжорства и ничегонеделания. Раньше мне очень тяжело давалось прохождение этого испытания.

В этом году я решил совершить небольшой тур по Азии и побывать в тех местах, где еще не был: Куала Лумпур, Сингапур. Ночь с 31 декабря на 1 января встречу на Бали. Вернусь как раз под развязку всех праздников.

Александр Верхозин, интернет-маркетолог Diagrun Digital:

Буду не оригинален. 31 декабря мы всегда ходим купаться в Байкале, а в начале января ходим на пик Черского.

Владислав Никитин, фотограф:

Хочу сделать своим родителям подарок – свозить их в Пхукет. Никогда раньше в подобные туры не ездил ни в одиночку, ни с родителями, а сейчас вот появилась финансовая возможность. К тому же, только в это время года у меня меньше работы, и я могу спокойно уехать из Иркутска.

Ольга Бронштейн, директор галереи современного искусства:

Новогодние каникулы в моем случае – лучший и, пожалуй, единственный повод побыть просто дома. Насладиться семейными обедами, посмотреть фильмы, на которые всегда нет времени, погулять где-то на природе и, в общем, сделать все то, что мне приносит удовольствие, но что обычно не помещается в рабочие дни. В это время совсем нет желания куда-то уезжать, потому что сибирский Новый год – самый настоящий!

Николай Копытов, менеджер кейтеринговой службы "СОЮЗ":

Декабрь – очень напряженный месяц, об отдыхе не успеваешь даже думать. Отдыхают в декабре и гуляют на корпоративах только "нормальные" люди. Мы же, работники общепита, успеваем только организовывать этот отдых. А вот в начале нового года можно позволить себе расслабиться. В этом году я не собираюсь никуда уезжать, хоть и курс доллара радует впервые за 2 года. За последнее время в Иркутске появилось много новых мест, куда мы с друзьями еще не успели заглянуть, вот с них-то и начнем! И, конечно, традиционный активный зимний отдых – коньки, сноуборд, горки...

Лора Коркина, преподаватель, эксперт по PR, руководитель в Мета_маркетинг:

Мы проведём новогодние каникулы в своём доме, обязательно съездим на Мамай, а уже в конце января, надеюсь, вырвемся на море! Очень хочу в Тайланд – ласковая страна, вкусная еда.

Виталий Моторин, директор по массовому бизнесу Альфа-Банка в Иркутске:

В этом году дочке 9 месяцев, так что проведем праздники дома. Конечно, съездим в Листвянку с друзьями на пару дней. Все остальное – дом, любимый дом.

Илона Толстоухова, генеральный директор агентства недвижимости «Новация»:

Да, согласна, все едут в лето, я, так же, как и все, ездила в теплые страны. Однако в этом году я очень хочу осуществить свою мечту – новогодние каникулы у бабушки в деревне! Чтобы обязательно – банька с веничком, да в морозец, да в снежок! Ээх! А еще на столе капустка с огурчиками, грибочки и соленые помидорки, они у бабушки особенные – на колодезной водице. Выйдешь на улицу вечером: небо звёздное, тишина, а воздух такой морозный, вкусный, что дух захватывает, и ты понимаешь, что лучше места на Земле нет.