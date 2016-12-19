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С 2017 года в Иркутской области увеличат ввод в оборот неиспользуемых земель

С 2017 года в Иркутской области ежегодно планируется вводить в оборот до 25 тыс. га неиспользованной пашни. Стимулом для этого послужит новая мера, предлагаемая со следующего года министерством сельского хозяйства региона. Сельхозтоваропроизводителям будет предоставляться повышающий коэффициент за ввод в оборот неиспользуемых земель в рамках предоставления субсидий на производство продукции растениеводства на низкопродуктивной пашне. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Иркутской области Илья Сумароков.

– На сегодняшний день в регионе 357 тыс. га неиспользованной пашни можно ввести в оборот. Исполняя поручение Губернатора по разработке механизмов по стимулированию работы по вводу земель, мы планируем, что за 1 тыс. га введенной пашни будет выплачиваться из областного бюджета около 2 млн. 500 тыс. рублей. Такая мера позволит к 2030 году ввести в оборот все неиспользованные земли для сельскохозяйственных нужд, – отметил министр.

По условиям предоставления субсидии получатель будет обязан в течение 5 лет с момента получения господдержки осуществлять сельхозработы на введенной земле.

Илья Сумароков также подчеркнул, что введению в оборот пашни будет способствовать возобновление с 2017 года субсидии на приобретение сельскохозяйственной техники, грузовых и специальных автомобилей, технологического оборудования по договорам финансовой аренды (лизинга). Из регионального бюджета планируется осуществлять компенсацию 50% лизинговых платежей на приобретение техники.

Подводя итоги 2016 года, Илья Сумароков сообщил, что господдержку в виде грантов на развитие получили 78 начинающих фермеров и 14 семейных животноводческих ферм. В целях стимулирования деятельности сельскохозяйственных потребительских кооперативов и создания условий для модернизации и расширения производственной базы впервые проведены конкурсные мероприятия и представлены гранты до 15 млн. рублей восьми потребительским кооперативам. Из них пять - на строительство убойных цехов и три - на строительство цехов по переработке молока.

– Сегодня перед нами стоит задача по созданию в каждом сельском поселении потребительского кооператива, в задачи которых будет входить сбор продукции, ее первичная переработка, реализация. Нам также необходимо создать в каждом муниципальном образовании кооперативы второго уровня. В их задачи входит глубокая переработка продукции, реализация по территории, выполнение муниципального заказа, – заявил министр.

В 2017 году в Иркутской области запланировано создать 18 новых сельскохозяйственных потребительских кооперативов, министерством подготовлен план по реализации этого направления в регионе, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.

Справка:

В соответствии с инвестиционной политикой области и реализацией новых инвестиционных проектов на 2017 год перед сельхозтоваропроизводителями поставлена задача произвести: 740 тыс. тонн зерна (96% к 2016г.), 620 тыс. тонн картофеля (102% к 2016г.), 166,7 тыс. тонн овощей (104% к 2016г.), 459,7 тыс. тонн молока (103% к 2016г.), 169,3 тыс. тонн мяса (107% к 2016г.)