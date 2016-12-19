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В Иркутской области задержаны продавцы "Боярышника", ставшего причиной гибели 25 человек

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской области продолжается расследование уголовного дела по факту гибели людей после употребления спиртосодержащей настойки. В рамках уголовного дела следователями СК России задержаны два распространителя продукции.

Установлено, что жители одного из микрорайонов Ленинского района города Иркутска приобретали концентрат для принятия ванн «Боярышник» с имевшимся на этикетке предупреждением о запрещении внутреннего применения. Несмотря на предупреждение граждане употребили эту продукцию как алкогольную, однако в средстве оказался концентрированный метиловый спирт вместо этилового.

В настоящее время следователями совместно с сотрудниками полиции проводятся обыски на торговых рынках, где предварительно приобреталась данная жидкость. Установлено свыше 200 мест реализации спиртного, за нарушения правил торговли сотрудниками полиции составлено несколько десятков административных протоколов. Из незаконного оборота изъято более 2 тысяч литров спиртного, а также выявлены точки реализации косметического средства «Боярышник». Также изъято свыше 2 тысяч емкостей этого средства общим объёмом более 500 литров.

На сегодняшний день в медицинские учреждения поступили 42 человека, из них 25 скончались. Следствием также допрашиваются пострадавшие, пришедшие в стабильное состояние.