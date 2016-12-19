В Иркутске проводят поквартирные обходы в связи с отравлением спиртосодержащей жидкостью

В Иркутске проходят поквартирные обходы проходят в связи с отравлением спиртосодержащей жидкостью «Боярышник». На оперативном совещании, прошедшем в мэрии города Иркутска под председательством вице-мэра города Ивана Носкова, дано поручение максимально информировать жителей города об опасности отравления.

К работе привлечены сотрудники администрации, опорных пунктов охраны порядка, управляющие компании, ТОСы. Листовки с предупреждающей информацией размещаются на информационных досках в подъездах жилых домов.

Сотрудники иркутской полиции совместно со следователями СУ СКР по Иркутской области, Роспотребнадзора и работниками департамента развития предпринимательства и потребительского рынка администрации города Иркутска проводят комплексную проверку объектов торговли в Ленинском районе Иркутска на предмет продажи спиртосодержащей жидкости с надписью «Боярышник», сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.

По версии следствия, в период с 17 по 18 декабря жители одного из микрорайонов Ленинского района Иркутска приобретали концентрат для принятия ванн «Боярышник» с имевшимся на этикетке предупреждением о запрещении внутреннего применения. По словам врачей, большинство пострадавших поступает в состоянии комы.

В связи с массовыми отравлениями спиртосодержащей жидкостью с надписью «Боярышник», повлекшими летальный исход жителям рекомендовано не приобретать и не употреблять данную жидкость, а также сообщать о фактах ее продажи по телефонам 520-112 или 02.