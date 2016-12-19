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С 2017 года 72 субъекта будут осуществлять налогообложение недвижимости исходя из кадастровой стоимости

19 декабря 2016

С 2017 года налогообложение недвижимости исходя из кадастровой стоимости будет осуществляться в 72 субъектах Российской Федерации. 

Согласно законодательству (статьи 378.2 и 402 НК РФ) субъекты РФ могут самостоятельно определять дату перехода к налогообложению недвижимости физических лиц и организаций по кадастровой стоимости.

Так, в 2015 году кадастровая стоимость применяется для налогообложения недвижимости физических лиц в 28 субъектах Российской Федерации, с 2016 года – ещё в 21 регионе, а с 2017 года – ещё в 12.

С 2015 года налогообложение административно-деловых, торговых объектов и жилых помещений организаций по кадастровой стоимости осуществляется в 29 регионах, в 2016 году – ещё в 19, а с 2017 года – такие решения приняты ещё в 8 субъектах Российской Федерации.

ФНС России информирует, что налогообложению по кадастровой стоимости подлежат, в том числе объекты, не имевшие инвентаризационной стоимости (строения на садовых, огородных и дачных участках, гаражи, квартиры, объекты незавершённого строительства), а также административно-деловые и торговые объекты, принадлежащие индивидуальным предпринимателям, которые были освобождены от налога на имущество физических лиц в связи с применением специальных налоговых режимов.


/ СИА /




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