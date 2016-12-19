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«Росгосстрах» и «Открытие» объединяют бизнесы

По информации деловых изданий, группа «Открытие» и группа «Росгосстрах» объединяют бизнесы. Объединение позволит создать крупнейшую частную финансовую группу с активами более 4 трлн руб. и клиентской базой в 50 млн человек. В рамках объединения владелец «Росгосстраха» Данил Хачатуров станет миноритарным акционером «Открытие Холдинг», а контроль над банковским и страховым бизнесом «Росгосстраха» перейдет «Открытие холдингу».

Консолидация активов и капитала является прямым следствием посткризисной ситуации в финансовом секторе. И, вероятно, неофициальной рекомендацией ЦБ РФ. В нулевые годы, когда долларовый индекс РТС превышал 2000 пунктов, на финансовые рынки шел масштабный приток капитала с Запада, а нефть превысила $100 за баррель, денег хватало всем. Конкуренция на финансовом рынке России была относительно слабой. А наиболее дальновидные акционеры финансовых компаний искали зарубежных и российских покупателей на свой бизнес. P/BV, P/E и прочие мультипликаторы были очень привлекательны для продажи. Некоторые сделки принесли акционерам российских компаний очень неплохую прибыль: «Атон», UFG, чуть позже «Тройка-Диалог».

Рано или поздно конъюнктура рынков изменится. Возрастет ликвидность и долларовая капитализация компаний. Вырастут частные доходы россиян, что обеспечит серьезный спрос на финансовые, в том числе банковские и страховые услуги. Те, кто смогут сейчас грамотно реорганизовать бизнес и занять доминирующие позиции на рынке, в будущем, вероятно, смогут неплохо обналичить свою долю, проведя IPO или продав свой стейк государству или одной из глобальных финансовых групп. Примеры уже есть: «Сибнефть», «ТНК-BP» и т.д.

Александр Разуваев, директор аналитического департамента Альпари