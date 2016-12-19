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Международный водный форум пройдет в Иркутске в 2017 году

В следующем году в Иркутске состоится международный водный форум. Об этом сообщил Губернатор региона Сергей Левченко во время рабочего совещания, посвященного экологии озера Байкал.

Форум пройдет в рамках Года экологии и Года особо охраняемых природных территорий в Иркутской области.

- Мы давно готовимся к этому мероприятию. Его проведение я обсудил со спецпредставителем Президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергеем Ивановым. Он примет участие в форуме. В ближайшее время будет создан организационный комитет, - сказал Сергей Левченко.

В рамках форума пройдут пленарные заседания, круглые столы и выставки. Предполагается обсудить вопросы внедрения новой системы обращения с отходами и переход на передовые доступные технологии, сбора и переработки подсланевых вод, развития гидроэнергетики на притоках озера Байкал, экологические проблемы эксплуатации водного транспорта.

- Наша задача - сохранить чистоту озера Байкал. Для этого, в частности, мы должны начать применять современные технологии по водоочистке. Необходимо перенимать положительных опыт других регионов и стран. Без улучшения экологической безопасности и без модернизации инфраструктуры мы не получим никакого развития, - подчеркнул глава региона.

Также Сергей Левченко отметил, что необходимо завершить работу по передаче полномочий Иркутской области в части реализации ФЦП «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012-2020 годы», сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.