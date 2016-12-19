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На площадке Сбербанка стартовал Кубок Байкала

В главном офисе Байкальского банка Сбербанка в Иркутске стартовал сегодня отборочный тур Кубка Байкала, регионального этапа международного чемпионата по стратегии и управлению бизнесом Global Management Challenge. Региональный этап проводится при поддержке Министерства экономического развития Иркутской области.

Уже третий раз Кубок Байкала собирает студентов вузов, а также менеджеров высшего и среднего звена различных компаний области, желающих на практике испытать свои профессиональные компетенции. В формате игры, разработанной на базе комплексного бизнес-симулятора, моделирующего деятельность предприятия в условиях конкурентной среды, команды получают в управление виртуальные компании и разрабатывают стратегии их деятельности. Сегодня в рамках отборочного тура участникам предстоит прожить один год развития таких виртуальных компаний, при этом по итогам среди участников будут выявлены 12 лучших команд-управленцев – 6 среди студентов и 6 среди профессионалов. Завтра эти команды продолжат борьбу за выход в финал и возможность представлять Иркутскую область на национальном этапе среди команд России, которые поборются уже за поездку на Мировой финал в Доху (Катар) в апреле 2017.

Кстати, у Сбербанка также есть возможность побороться за победу – в секции профессионалов участвуют две команды специалистов банка.

- Символично, что это мероприятие по стратегии и управлению бизнесом проходит именно на нашей площадке, - сказал на открытии Кубка Байкала председатель Байкальского банка Сбербанка Анатолий Песенников. - Наша компания большое внимание уделяет стратегическому планированию, поскольку без этого невозможно представить современное развитие бизнеса. Сегодня в принципе в бизнесе ценны специалисты, способные прогнозировать будущее. Поэтому подобные бизнес-игры, бесспорно, полезны для будущих и действующих топ-менеджеров.

Напомним, генеральным партнером Кубка Байкала выступает ОАО «Группа Илим». Организатор чемпионата – Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.

ПАО Сбербанк – крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются более 135 млн физических лиц и более 1 млн предприятий в 22 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 17 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Турции и других странах.

Байкальский банк ПАО Сбербанк осуществляет деятельность на территории Иркутской области, Забайкальского края, Республики Бурятии, Республики Саха (Якутия). Байкальский банк – это 4 головных отделения, 642 офиса по обслуживанию клиентов. Банк занимает высокую долю на рынке вкладов населения, в области кредитования частных клиентов и юридических лиц. Предоставляет широкий перечень банковских услуг для населения и корпоративных клиентов. Осуществляет корреспондентские отношения с банками Монголии, Китая, выступает поручителем во внешнеторговых сделках.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481. Официальные сайты Банка – www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.