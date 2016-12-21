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Китай «выстрелил»: иркутский аэропорт зафиксировал рост пассажиропотока на 54% в 2016 году

За одиннадцать месяцев текущего года Международный аэропорт «Иркутск» обслужил более 1,57 млн пассажиров, из них более 365 тысяч – на международных направлениях.

Фото А.Фёдорова

Число внутренних перевозок за год практически не изменилось, а вот международные показали уверенную положительную динамику. По итогам одиннадцати месяцев прирост составил 5%. А на пике туристического сезона, в июле и августе, результаты 2016 года превышали прошлогодние показатели на 22%.

Самую большую лепту в рекордные результаты, конечно, внес Китай. Если за одиннадцать месяцев 2015 года было совершено 1211 рейсов, то в 2016-м – 1744. Число пассажиров выросло почти на 54% – до 156 тысяч человек.

Как рассказали в пресс-службе аэропорта, в текущем году открылось авиасообщение с несколькими новыми китайскими городами: Cанья, Сиань, Хух-Хото, Цзинань, Шеньян и другими.

Направления, открытые в 2016 году (количество рейсов)

Направления, открытые в 2016 году (количество рейсов)

Стереотип о том, что Байкал и Иркутск интересны лишь летом, остается в прошлом. Зимний отдых становится все более привлекательным для китайских туристов. Открываются новые зимние программы полетов – Иркутской области можно ждать новых гостей из Поднебесной.