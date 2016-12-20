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Треть держателей кредитных карт не знают, что такое льготный период кредитования

53% россиян знают, что такое льготный период кредитования, среди держателей кредитных карт таковых – 69%. Об этом свидетельствуют результаты всероссийского опроса, проведенного Аналитическим центром НАФИ в октябре 2016 г.

Более половины опрошенных (53%) знают, что такое льготный период кредитования: ими был выбран правильный вариант — возможность использования займа без начисления процентов. Примечательно, что среди держателей кредитных карт верно понимают льготный период 69% (против 50% среди тех, у кого их нет), а совсем не знают, что он означает – 31%. Еще 12% россиян высказали мнение, что льготный период – это период рекламной акции, когда банк не взимает плату за выдачу кредитной карты. 3% полагают, что в этот промежуток времени банк увеличивает кредитный лимит по карте. Треть (32%) участников опроса затруднились ответить.

Стоит отметить, что молодые опрошенные 18-24 лет, равно как и пенсионеры, хуже ориентируются в этом вопросе (верный ответ дали 42% и 39% соответственно; в этих группах больше всего затруднившихся ответить). Среди пользователей финансовых услуг доля информированных выше (61% верно отвечают), чем среди тех, кто не пользуется ими (47%).

Тимур Аймалетдинов, Директор по исследованиям Аналитического центра НАФИ: «В стране остается довольно много людей, не понимающих базовые параметры распространенных сегодня финансовых услуг. Исследования показывают, что многие вкладчики до сих пор не знают суммы выплат в рамках АСВ, заемщики не отличают аннуитетный платеж от дифференцированного, а владельцы кредитных карт, как показало исследование, далеко не всегда понимают, что означает льготный период. К слову, каждый третий владелец такой карты. Безусловно, незнание не мешает пользоваться финансовыми услугами, однако, когда дело доходит до финансовых потерь, — клиенту приходится пенять только на себя».