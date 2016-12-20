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На новогодних каникулах отдыхающие за рубежом россияне чаще всего ломают конечности и страдают от отравлений

На новогодних каникулах отдыхающие за рубежом россияне чаще всего страдают от переломов, кишечных расстройств и травм. К такому выводу пришли специалисты «АльфаСтрахование», проанализировав наиболее частые причины обращений наших соотечественников по медицинской страховке выезжающих за рубеж за периоды с 20 декабря по 10 января в течение последних трех лет.

Среди проблем, беспокоящих российских туристов в зарубежных поездках, на первом месте оказались переломы (9%), на втором – кишечные расстройства (7,4%). Замкнули ТОП-3 различные травмы (6,9%).

Также во время новогоднего отпуска наши соотечественники регулярно страдают от инфекций верхних дыхательных путей (6,3%) и бронхитов (5,7%). Фарингиты выявляются у 5,4% обратившихся, отиты у 4,8%. От тонзиллита страдают 4% туристов, от ушибов 3,8%. Замкнули десятку проблем растяжения (3%).

«Выбирая страну для долгожданного отпуска, заранее продумайте ваше путешествие. Пристальное внимание уделите отзывам о месте вашего будущего пребывания и проверенным рекомендациям, – комментирует Егор Сафрыгин, директор по маркетингу направления «Медицина» компании «АльфаСтрахование». - Если вы планируете проводить отдых активно - в горах на лыжах или занимаясь, к примеру, дайвингом, заблаговременно подумайте о возможных рисках. Здраво оценив свои планы, позаботьтесь о покупке страховки с увеличенным лимитом».