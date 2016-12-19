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В Иркутске из-за отравления "Боярышником" введён режим ЧС

В Иркутске введён режим "чрезвычайная ситуация" в связи с массовыми отравлениями спиртосодержащими жидкостями. Такое решение принято на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям по факту массового отравления людей спиртосодержащей жидкостью с летальным исходом.

Заседание провёл мэр Иркутска Дмитрий Бердников. Также комиссией принято решение о полном запрете на реализацию непищевой несертифицированной спиртосодержащей продукции до выяснения причин отравления.

- Необходимо принять все меры по информированию населения для недопущения дальнейших отравлений, продолжить проверку всех торговых объектов на предмет продажи данной продукции. Виновные должны быть выявлены и наказаны , - подчеркнул глава города.

Как сообщил руководитель Роспотребнадзора по Иркутской области Алексей Пережогин, в результате проведенных рейдов на оптовых рынках Ленинского района изъято 23 ящика спиртосодержащей продукции «Боярышник». Проверки проводятся на территории всей области.

По информации заместителя начальника МУ МВД России «Иркутское» Германа Братчикова, в результате проведения следственных мероприятий в одном из гаражных боксов Ленинского округа изъято около 1 тыс. 300 литров несертифицированной спиртосодержащей продукции. В одном из дачных кооперативов выявлен подпольный цех по розливу суррогата, в том числе «Боярышника».

Администрацией города Иркутска совместно в управляющими компаниями, представителями ТОС, сотрудниками пунктов общественного порядка проводятся поквартирные обходы неблагополучных семей для предупреждения употребления опасной жидкости. Комитетом экономики совместно с департаментом контроля проводятся проверки всех нестационарных торговых объектов, сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.