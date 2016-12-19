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В Усть-Илимске устанавливают обстоятельства ДТП с участием школьного автобуса

Сотрудники Госавтоинспекции межмуниципального отдела МВД России «Усть-Илимский» разбираются в обстоятельствах дорожно-транспортного происшествия, одним из участников которого стал водитель школьного автобуса.

По предварительной информации, поступившей в распоряжение инспекторов ДПС, сегодня около 8 часов утра 36-летний водитель автомашины ВАЗ, двигаясь по улице Островского в городе Усть-Илимске, не справился с управлением транспортным средством, допустил выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение со школьным автобусом ПАЗ.

На момент аварии в салоне автобуса, кроме шофёра, находилось 17 школьников. По счастливой случайности никто из них не пострадал.

Водители обоих транспортных средств прошли медицинское освидетельствование на состояние опьянения. Результат отрицательный.

По окончании проверки всех обстоятельств происшествия его участникам будет дана правовая оценка.