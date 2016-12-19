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Российские компании верят в стабилизацию экономики страны

Если полгода назад каждый четвертая российская компания видела признаки ухудшения экономики страны, то в октябре об этом сообщили только 4% опрошенных. Об этом свидетельствует отчет компании EY «Барометр уверенности компаний. За облаками всегда есть небо». При этом большая часть российских респондентов (88%) отметили, что состояние отечественной экономики за последние полгода существенно не изменилось, но уже 6% увидели признаки улучшения ситуации.

42% респондентов в России и 29% глобальных руководителей называют превалирующим риском для ведения основной деятельности политико-экономическую ситуацию, в то время как волатильность курсов валют и цен на сырьевые товары отошла к концу года на второй план. Существенным риском также остается обострение геополитической обстановки. Об этом сообщили 14% российских и 16% глобальных руководителей соответственно.