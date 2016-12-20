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Цены на услуги такси перед Новым годом в Иркутске могут увеличиться в 2 раза

В дни перед Новым годом и в сам праздник сервис и перевозчики могут увеличить цены на услуги такси. Как сообщает пресс-служба заказа такси «МАКСИМ», это необходимая мера, чтобы привлечь больше водителей и сократить время ожидания автомобиля в период, когда всем нужно такси.

В пятницу и выходные, 23-25 декабря, а также за два дня до Нового года, 29-30 декабря, цены могут быть повышены на 50 процентов. В начале предновогодней недели, 26-28 декабря, возможно увеличение на 20 процентов от обычной стоимости поездки. C 31 декабря до 2 января может действовать двойной тариф на все услуги такси, отмечает пресс-служба компании.