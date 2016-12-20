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Баррель Brent будет стоить выше $60 в 2017 году

Будущий год, а точнее, его первая половина обещает быть позитивной для рынка нефти при условии соблюдения ОПЕК и независимыми производителями достигнутых соглашений. Снижение добычи будет происходить постепенно. Важным фактором, определяющим движение котировок на протяжении всего 2017 года, станет позиция США на рынке нефти. Поведение нефтяных компаний Америки, чья добыча сосредоточена на сланцевых месторождениях, может быть агрессивным, как только цена на нефть WTI зафиксируется выше $50 за баррель. О росте их активности будет свидетельствовать еженедельная статистика по коммерческим запасам нефти и количеству буровых установок. В этом случае рост предложения нефти со стороны крупнейшего ее потребителя будет давить на цены, что впоследствии может вызвать их нисходящую коррекцию.

Во-вторых, ситуация усугубится, если новый президент США Дональд Трамп начнет претворять в жизнь свои предвыборные обещания. Речь идет о снятии ограничений на разведку и добычу углеводородов, а также о желании сократить импорт нефти, заместив его собственными ресурсами. Это будет означать, что добыча Штатов начнет прирастать, а спрос на сырье из третьих стран будет падать. Таким образом, несогласованная политика Америки на рынке нефти может вновь привести к дисбалансу спроса и предложения. В этом случае, коррекция на рынок придет гораздо быстрее.

Пожалуй, это основной риск следующего года для рынка нефти. В случае его реализации, цена на нефть марки Brent вновь вернется в диапазон $40-45 за баррель. Менее значимыми рисками для рынка останутся укрепление доллара США и замедление темпов роста китайской экономики. Если эти риски не реализуются цена нефти марки Brent будет держаться выше $60 за баррель.

Анна Кокорева, замдиректора аналитического департамента Альпари