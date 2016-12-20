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Аналитики Альфа-Банка: Снижать ключевую ставку будет сложнее

ЦБ сохранил ставку на уровне 10%, сопроводив свое решение консервативным комментарием, отмечают аналитики Альфа-Банка.

ЦБ не изменил ставку, сохранив ее, как и ожидал рынок, на уровне 10%, и сопроводил свое решение весьма

консервативным комментарием.

Во-первых, если предыдущий комментарий указывал на возможное понижение ставки в 1-2К17, в этот раз ЦБ заменил формулировку на более общую, сославшись на 1П17. Это соответствует нашему мнению о том, что ранее объявленные единовременные выплаты пенсионерам в январе 2017 г. и запланированная регулярная индексация пенсий с февраля 2017 г. создадут инфляционные риски и будут препятствовать рассмотрению понижения ставки как одной из опций монетарной политики вплоть до апреля-мая. Во-вторых, текст комментария содержит указание на то, что сейчас конъюнктура денежного рынка не благоприятна для понижения ставки. Правда, из контекста не понятно, что имеет в виду ЦБ – ситуацию в мире или на внутреннем рынке, однако, на наш взгляд, недавний комментарий ФРС о возможном трехкратном повышении ставки в будущем году явно будет сдерживать действия ЦБ РФ в 2017 году.

Риски, связанные с бюджетной политикой, остаются ключевыми на 2017 г.

Мы считаем, что бюджетная политика по-прежнему будет главным инфляционным риском в будущем году. Несмотря на то что до последнего времени правительство придерживалось достаточно жесткого исполнения бюджета, выборы в марте 2018 г. могут привести к ослаблению контроля за расходной частью. Помимо упомянутой выше индексации пенсий, заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец недавно заявила о повышении зарплат врачей на 7,5% с января 2017 г. Хотя это предложение требует одобрения Минфина, заявление г-жи Голодец явно указывает на то, что накануне президентских выборов не следует недооценивать риски повышения социальных расходов.

Следующее заседание совета директоров ЦБ РФ состоится 3 февраля.

Мы ожидаем, что на следующем заседании совета директоров ЦБ РФ 3 февраля 2017 г. ставку не изменят, и рассчитываем на то, что параметры индексации в социальной сфере на 2017 г. прольют свет на прогноз по инфляции на будущий год. Тем не менее, в данный момент мы подтверждаем наш прогноз, что ставка ЦБ не изменится на протяжении 2017 года.

Наталия Орлова, Ph.D., главный экономист Альфа-Банка