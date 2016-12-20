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Что принесет экономике России 2017 год? Прогноз от Альпари

Наступающий 2017 год ждут в России с волнением и даже тревогой – как никак 100 лет сразу двух революций. Однако с высокой вероятностью 2017 год станет для России годом новых возможностей. Годом, который в значительной степени определит позиции нашей страны в новом двадцать первом веке. Имя нового окна возможностей – Дональд Трамп.

Считается, что с республиканцами России легче. Возможно, будет потепление отношений, компромисс по Сирии и Украине. Возможно, для России и ее компаний снова будут широко открыты рынки капитала. Однако наш главный шанс – это неизбежный временный откат глобализации. Торговые барьеры и возврат производств в США. Никакого апокалипсиса в глобальной экономике не будет. Основные валютные пары, фондовые индексы и сырьевые товары, однозначно, ждет высокая волатильность. Волатильность – это хлеб спекулянтов. Возможно, уже в следующем году мир начнет распадаться на несколько торгово-финансовых зон. Наиболее вероятен следующий финансовый геополитический ландшафт: Северная Америка – США, Канада, Мексика, Латинская Америка с центром в Бразилии, Евросоюз, Азиатская зона с лидером Китаем, и наш Евразийский Союз, где ключевые игроки Российская Федерация и Казахстан.

Задача России использовать возможное временное потепление в отношениях с Западом, ослабление давления для того, чтобы повысить свою конкурентоспособность. Прежде всего, это касается модернизации экономики, здесь на первый план выходят инвестиции в человеческий капитал. После распада СССР его качество во всех бывших советских республиках, кроме Беларуси, упало ниже плинтуса. Реализация наших основных конкурентных преимущества в глобальной экономике – нефтегазового сектора, оборонки и атомной промышленности. Россия имеет все шансы стать фабрикой технологий, прежде всего, оборонного характера для стран БРИКС и всего незападного мира. Операция в Сирии не только сохранила позиции «Газпрома» на европейском рынке, но и стала прекрасной рекламой нашего оружия. Уже сейчас годовой российский экспорт вооружений это примерно $15 млрд, второе место в мире. Объем заказов составляет $60 млрд.

Плюс, конечно, интеграция в рамках Евразийского Союза. Это большой рынок и большая геополитика. Именно в Евразии 800 лет назад во времена Империи первых чингизидов был впервые в истории человечества успешно реализован опыт торгово-финансовой глобализации. Купец мог абсолютно безопасно проехать от Пекина до Киева, держа перед собой поднос с драгоценностями. Если Россия и страны Евразийского Союза хотят остаться на мировой карте самостоятельным центром силы, то нам предстоит повторить прежний опыт в условиях XXI века.

Наш Евразийский Союз, прежде всего РФ, Беларусь и Казахстан, сможет дебютировать с единой евразийской валютой – алтыном. Название «алтын» предложено аналитическим департаментом Альпари еще в 2012 году и прочно закрепилось в деловой прессе стран СНГ и высказываниях официальных лиц. Для создания суверенного экономического центра силы и самодостаточного рынка необходимо минимум 200 млн потребителей. То есть единое экономическое славяно-тюркское пространство или единая славяно-тюркская цивилизация. Если Евразийский Союз будет успешен, есть шансы, что к нему присоединятся другие страны. В первую очередь это Монголия, Иран и Азербайджан.

Ну и в заключение, глобализация не отменяется, а лишь берет паузу. Надежды некоторых наших «профессиональных русских» на свертывание глобализации лишены всех оснований. Глобализация – это объективный процесс, вызванный развитием финансовых, телекоммуникационных и транспортных технологий. Рано или поздно мир превратится в один глобальный рынок. Земной шар ждет единая мировая валюта и единое мировое правительство. Сильные и мобильные нации, которые будут быстро реагировать на изменения внешней среды, займут в этом мире доминирующие позиции. Слабые, живущие прошлым, средневековыми сказками, архаикой национальных государств обречены стать отстающими. Пирог мировой экономики даже при едином правительстве никогда не будет распределен справедливо. Невидимая рука рынка и справедливость никогда в истории не идут рука об руку.

Надо всегда помнить, что наш успех, прежде всего, зависит не от выборов в США и не от цен на нефть. А от нас самих. А значит мы, россияне, как и на протяжении всей нашей истории должны больше работать и быть скромней. Глобализация – это новые возможности для сильных и новые угрозы для слабых.

Александр Разуваев, директор аналитического департамента Альпари