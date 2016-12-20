Новости

Мэр Катангского района оштрафован за нарушение антимонопольного законодательства

Управление федеральной антимонопольной службы по Иркутской области привлекло к административной ответственности мэра Катангского района Сергея Чонского за необоснованный отказ в предоставлении субсидии предпринимателю и выделение субсидии другим организациям. Мэра оштрафовали на 15 тысяч рублей. Об этом сообщил заместитель руководителя управления Александр Кулиш.

Напомним, УФАС возбудило в отношении мэра Катангского района дело об административном правонарушении по части 1 статьи 14.9 КоАП РФ за нарушение антимонопольного законодательства. Причиной этому стало заявление предпринимателя, которому в сентябре 2015 года местная администрация отказала в предоставлении субсидии на частичное возмещение транспортных расходов для торговли и доставки продовольственных товаров в населенные пункты Катангского района.

Субсидия была предоставлена коммерческим структурам, которые по факту использовали средства не по целевому назначению и в результате не обеспечивали продовольственными товарами населенные пункты Катангского района.

Кроме того, субсидия предоставлялась коммерческим организациям для доставки товаров авиационным транспортом. В доставке товаров автомобильным транспортом было отказано, хотя себестоимость такого способа значительно меньше, чем авиационного, сообщает пресс-служба аппарата Уполномоченного по защите прав предпринимателей

Бизнесмен обратился в прокуратуру Катангского района и УФАС Иркутской области. По результатам проверок ведомств, в действиях администрации обнаружены нарушения законодательства о защите конкуренции. Оба ведомства выдали предписания об устранении нарушений и совершении действий по обеспечению конкуренции.