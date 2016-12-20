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Число жертв "Боярышника" в Иркутске увеличилось до 53 (видео)

О массовом отравлении людей косметическим средством для ванн "Боярышник" стало известно 18 декабря. Изначально пресс-служба прокуратуры Иркутской области сообщила о 17 погибших, однако уже утром 20 декабря число жертв выросло до 53, сообщает ТАСС.

В составе концентрата, ставшего причиной гибели десятков иркутян, обнаружены метиловый спирт и антифриз. Об этом сообщил руководитель межрегионального управления Росалкогольрегулирования по Сибирскому федеральному округу Алексей Крупин.

На этикетке концентрата для принятия ванн "Боярышник", было обозначено, что он содержит 93% об. спирта этилового, экстракт боярышника, лимонное масло, глицерин и диэтилфталат. Жидкость произведена в Санкт-Петербурге по ТУ 9158-007-46931608-01, однако компания, указанная на упаковке, прекратила свое существование еще в 2011 году,согласно открытым данным налоговой службы.

На этикетке так же значится надпись "Опасно принимать вовнутрь!", поэтому возложить ответственность за отравление на производителей будет не просто. Тем не менее, по факту ЧП возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ "Сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц". В рамках уголовного дела следователи СК задержали семерых человек, которые могут быть причастны к массовому отравлению людей. Кроме того, обнаружен и нелегальный цех, где производился ядовитый концентрат "Боярышник".

"Нелегальный цех был обнаружен по адресу: ул.Ключевая, 5, в садоводстве рядом с микрорайоном Ново-Ленино Иркутска, где локализовано отравление. В цехе изъято 47 пластиковых канистр со спиртосодержащей жидкостью "Боярышник". Экспертиза обнаружила в них содержание метилового спирта", - приводит Интерфакс слова Германа Братчикова, заместителя начальника муниципального управления МВД "Иркутское".

Сейчас сотрудники правоохранительных органов проводят обыски на торговых рынках, где предварительно приобреталась спиртосодержащая жидкость. По сообщению ГУ МВД России по Иркутской области, уже установлены точки реализации косметического средства "Боярышник", из оборота изъято свыше двух тысяч емкостей этого средства общим объемом более 500 литров. В городе введен режим ЧС.

Росалкогольрегулирование ранее сообщало, что россияне ежегодно потребляют от 170 млн до 250 млн литров лосьонов и настоек, а спрос на них растет почти на 20% в год. Согласно данным Центра изучения федерального и региональных рынков алкоголя, медицинские настойки и косметические лосьоны регулярно потребляют не по назначению 12-15 млн человек, то есть более 10% россиян. В 2015 году было зарегистрировано более 14 тысяч случаев смерти от отравления денатуратами, одеколонами и парфюмерными изделиями, стеклоочистителями, суррогатным алкоголем, техническим спиртом, тормозными жидкостями, тосолом и прочим.

Рейд полиции по поиску "Боярышника" в Иркутске. Видео предоставлено ГУ МВД по Иркутской области