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Газета Промсвязьбанка Private Banking News стала лауреатом конкурса корпоративных медиа «Серебряные нити»

Корпоративная газета Промсвязьбанка для ВИП-клиентов Private Banking News получила специальный диплом оргкомитета и большого экспертного совета Национального конкурса корпоративных медийных ресурсов «Серебряные нити» в номинации «За точное попадание в целевую аудиторию».

Лучшие корпоративные медиа и медийные проекты 2016 года были названы в рамках XI Национальной Конференции корпоративных медиа «Серебряные нити 2016». Газета Private Banking News ежеквартально выпускается с 2015 года, распространяется в ВИП-офисах в Москве и региональных отделениях для клиентов private banking.

«Газета Private Banking News стала уникальной инициативой, позволившей сформировать регулярную подачу новостей и стратегических заявлений от первых лиц банка и ключевых партнеров для ВИП-клиентов в наиболее удобном для них формате. Краткий дайджест по главным темам, интервью с интересными персонами, эксклюзивные предложения, например, по недвижимости – все это очень востребовано нашими искушенными читателями. Признание профессионального сообщества – доказательство правильно выбранного курса. Мы намерены и далее развивать каналы коммуникации с ВИП-клиентами, сохраняя эксклюзивность и высокое качество сервиса, которое важно передать в корпоративном СМИ», – комментирует Татьяна Волошкина, вице-президент – руководитель блока «частный капитал и управление инвестициями» Промсвязьбанка.

Ознакомиться с выпусками газеты можно на сайте банка в разделе Private banking.