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Банк "Союз" объявил режим работы банка с переводами в другие банки иностранных валют в последнюю декаду декабря 2016 года

Банк "Союз" информирует о режиме работы банка с переводами в другие банки иностранных валют в последнюю декаду декабря 2016 года.

Переводы со счетов в иностранной валюте осуществляются в следующие дни:

в долларах США 19, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29 декабря 2016 года

в евро 19, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29 декабря 2016 года

в швейцарских франках 19, 20, 21, 22, 23, 27, 28 декабря 2016 года

в фунтах стерлинга 19, 20, 21, 22, 23, 28 декабря 2016 года

в японских иенах 19, 20, 21, 22, 26, 27 декабря 2016 года

в китайских юанях 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27 декабря 2016 года

в белорусских рублях 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27 декабря 2016 года

в казахстанских тенге 20, 21, 22, 23, 26, 27 декабря 2016 года

в других валютах 19, 20, 21, 22, 23 декабря 2016 года

В остальные дни, в связи с изменением режима работы банков - корреспондентов и в связи с национальными праздниками в странах - эмитентах указанных валют (Рождество, День рождения Императора и пр.), отправка переводов не осуществляется.