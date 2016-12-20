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Сбербанк начал продавать финансовые услуги через Яндекс.Маркет

Сбербанк начал размещать финансовые продукты для частных лиц на сервисе Яндекс.Маркет. Всего покупателям доступны пять продуктов от Сбербанка — несколько видов банковских карт и две страховые программы.

Для размещения на Яндекс.Маркете выбраны одни из наиболее востребованных банковских карт от Сбербанка: дебетовая карта Visa Classic с индивидуальным дизайном (несколько видов дизайна можно выбрать непосредственно на Яндекс.Маркете), платиновая карта Visa «Премьер» и молодежная карта Сбербанка.

Также на Яндекс.Маркете можно приобрести страховые полисы для путешественников и для владельцев недвижимости.

Альберт Усманов, директор по цифровому маркетингу Сбербанка: «Люди должны иметь возможность приобретать продукты и услуги Сбербанка там, где им это делать привычнее и удобнее всего. Проект с Яндекс.Маркетом поможет нам оценить потребительский спрос на внешних маркетплейсах. Мы видим большую перспективу в новых каналах взаимодействия с клиентами и планируем масштабировать эту модель».

Юлия Никитина, директор по маркетингу Яндекс.Маркета: «В разделе «Финансовые услуги» на Яндекс.Маркете представлено уже более 100 различных предложений. И мы рады, что теперь в их числе появились и банковские продукты от лидера российской банковской отрасли — Сбербанка. Мы ожидаем, что покупка финансовых услуг онлайн в скором времени станет абсолютно привычной для клиентов, и появление предложений Сбербанка на Яндекс.Маркете будет этому способствовать».

ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуется более 135 млн физических лиц и более 4 млн предприятий в 20 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 17 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае, Турции и других странах.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481.

Официальные сайты Банка — www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.

Яндекс.Маркет — это сервис, который помогает пользователям находить и выбирать товары. Каждый месяц более 20 миллионов человек ищут товары на Маркете. На сервисе более 100 миллионов предложений в разных категориях — от мебели и электроники до косметики и одежды. Маркет доступен на market.yandex.ru и в приложениях для Android, iOS и Windows 10 Mobile.