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«АктивКапитал Банк» поздравил с наступающим Новым годом воспитанников школы-интерната №117

19 декабря сотрудники «АктивКапитал Банка» посетили школу-интернат №117 г. Самара, специализирующуюся на обучении слабослышащих детей. Гостей здесь вновь встречали очень тепло – с концертом, испеченным старшеклассницами яблочным пирогом, сделанными своими руками елочными игрушками и яркими эмоциями. Воспитанники школы-интерната получили подарки от Банка с пожеланиями всего самого доброго в Новом году.